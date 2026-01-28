Ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει εκ νέου τη ρητορική απέναντι στο Ιράν, καλώντας την Τεχεράνη να προσέλθει άμεσα σε διαπραγματεύσεις.

Ο αμερικανός πρόεδρος κάλεσε την Τετάρτη το Ιράν να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να καταλήξει σε μια συμφωνία για τα πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας ότι η επόμενη αμερικανική επίθεση θα είναι «πολύ χειρότερη».

«Ελπίζω το Ιράν να "έρθει γρήγορα στο τραπέζι" και να διαπραγματευτεί μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία - ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ - μια συμφωνία που θα είναι καλή για όλες τις πλευρές. Ο χρόνος τελειώνει, είναι πραγματικά κρίσιμος», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, ο οποίος κατά την πρώτη θητεία του στον Λευκό Οίκο αποχώρησε από τη διεθνή πυρηνική συμφωνία του 2015 με την Τεχεράνη, σημείωσε ότι η τελευταία του προειδοποίηση προς το Ιράν ακολούθησε στρατιωτικό πλήγμα.

«Η επόμενη επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη! Μην το αφήσετε να συμβεί ξανά», έγραψε. Πρόσθεσε επίσης ότι μια ακόμη «αρμάδα» κατευθύνεται προς το Ιράν.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι δεν έχει επικοινωνήσει τις τελευταίες ημέρες με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, ούτε έχει ζητήσει διαπραγματεύσεις.

Ασκήσεις της αμερικανικής αεροπορίας στη Μέση Ανατολή

Νωρίτερα το CNN μετέδιδε πως αμερικανικές δυνάμεις θα πραγματοποιήσουν πολυήμερη αεροπορική άσκηση στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ουάσινγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή εν μέσω εντάσεων με το Ιράν.

Η άσκηση θα επιτρέψει στους πιλότους να αποδείξουν «ότι μπορούν να επιχειρούν και να εκτελούν μαχητικές αποστολές υπό απαιτητικές συνθήκες –με ασφάλεια και ακρίβεια– από κοινού με τους εταίρους μας», αναφέρεται σε δήλωση του υποστράτηγου Ντέρεκ Φρανς, διοικητή του AFCENT του Κεντρικού Στρατηγείου (CENTCOM) των ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση έρχεται αφού ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε πως μια «αρμάδα» κατευθύνεται προς το Ιράν: Η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln έχει ήδη φτάσει, σύμφωνα με ανάρτηση του CENTCOM τη Δευτέρα.

Ωστόσο ο Τραμπ εξακολουθεί να εξετάζει τις επιλογές του σχετικά με την πιθανή ανάληψη δράσης κατά του Ιράν, χωρίς να υπάρχει καμία ένδειξη ότι έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση: «Έχουμε πολλά πλοία που κατευθύνονται προς τα εκεί, για κάθε ενδεχόμενο. Προτιμώ να μην συμβεί τίποτα, αλλά τα παρακολουθούμε πολύ στενά», δήλωσε ο Τραμπ την Παρασκευή.

Η ανακοίνωση του CENTCOM δεν καθόριζε την ακριβή τοποθεσία ή τη διάρκεια των ασκήσεων, ούτε τα μέσα που θα συμμετέχουν.



Οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες λόγω της αιματηρής καταστολής του τελευταίου κύματος μαζικών διαμαρτυριών από το καθεστώς. Περισσότεροι από 5.800 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των διαδηλώσεων στα τέλη του προηγούμενου μήνα, σύμφωνα με αναφορά της Τρίτης από τον αμερικανικό οργανισμό Human Rights Activists News Agency (HRANA), ο οποίος ανέφερε ότι επιπλέον 17.091 θάνατοι βρίσκονται ακόμη υπό επανεξέταση. Το CNN δεν μπορεί να επαληθεύσει ανεξάρτητα τους αριθμούς του HRANA, ωστόσο το καθεστώς έχει παραδεχθεί ότι χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί.

Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα την Τεχεράνη να αλλάξει πορεία. Την προηγούμενη εβδομάδα, ωστόσο, ο Τραμπ υποστήριξε πως το Ιράν «θέλει να μιλήσει» και «επιθυμεί συμφωνία» – υποδεικνύοντας πιθανή διπλωματική λύση.