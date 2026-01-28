Τον Οκτώβριο, η Ουάσινγκτον χορήγησε άδεια στη Shell και στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο για την ανάπτυξη του υπεράκτιου κοιτάσματος φυσικού αερίου Dragon, στα ανοικτά της Βενεζουέλας.

Η BP και η Shell υπέβαλαν αιτήματα στο Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) των Ηνωμένων Πολιτειών, ζητώντας άδειες για την εξόρυξη φυσικού αερίου από κοιτάσματα που εκτείνονται μεταξύ της Βενεζουέλας και του Τρινιντάντ και Τομπάγκο.

Την ανακοίνωση, σύμφωνα με το Reuters, έκανε την Τετάρτη ο υπουργός Ενέργειας της χώρας της Καραϊβικής, Ρούνταλ Μουνιλάλ.

Όπως σημείωσε, η Shell επιδιώκει άδεια για την εκμετάλλευση του κοιτάσματος Loran-Manatee.

Το κοίτασμα περιέχει συνολικά περίπου 10 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου - εκ των οποίων τα 7,3 τρισεκατομμύρια βρίσκονται στη Βενεζουέλα και τα υπόλοιπα 2,7 τρισεκατομμύρια στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο.

Παράλληλα η BP έχει καταθέσει αίτημα για άδεια εκμετάλλευσης του κοιτάσματος Cocuina-Manakin στη Βενεζουέλα, το οποίο διαθέτει αποδεδειγμένα αποθέματα φυσικού αερίου ύψους περίπου 1 τρισεκατομμυρίου κυβικών ποδιών.