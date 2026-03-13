Πηγές της Χ. Τρικούπη ανέφεραν τους λόγους που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε την διαγραφή του πρώην -πλέον- βουλευτή Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου. Με τον τρόπο αυτό, οι ίδιες πηγές επιχειρούν να απαντήσουν και σε Δούκα - Γερουλάνου που με σημερινές τους δηλώσεις εμφανίζονται έντονα προβληματισμένοι και κατά της απόφασης Ανδρουλάκη.

Τα αίτια της διαγραφής του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ επιχειρούν να διευκρινίσουν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη και παράλληλα να απαντήσουν σε Δούκα - Γερουλάνου για τα όσα δήλωσαν σήμερα για την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη.

Όπως αναφέρουν, ο κ. Κωνσταντινόπουλος «δεν διεγράφη για τις πολιτικές του απόψεις αλλά γιατί συστηματικά πυροβολούσε τα πόδια του ΠΑΣΟΚ όταν αναλαμβάνονταν κεντρικές πολιτικές πρωτοβουλίες που έφερναν σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση και απέφευγε συνειδητά να αναδείξει το έργο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και τις θέσεις του Κινήματος στον δημόσιο λόγο του».

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι «προχθές, επέλεξε και πάλι τον μονόλογο της υπονόμευσης της παράταξης, την ίδια ώρα που:

αποκαλυπτόταν από τους συναδέλφους του στη Βουλή η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης των ευθυνών των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με απόκρυψη επιβαρυντικών εγγράφων,

διεξαγόταν η συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων που εκθέτει βαρύτατα την κυβέρνηση,

αναδεικνύονταν από τους συναδέλφους του στη Βουλή τα μεμπτά σημεία των νέων συμβάσεων υδρογονανθράκων».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «ενότητα σημαίνει σύνθεση των διαφορετικών απόψεων, ομοψυχία και σύγκλιση των δυνάμεων όλων στην μάχη απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με στόχο την πολιτική αλλαγή. Ας μην συγχέεται με μάχες οπισθοφυλακών, ‘λευκή απεργία’ και το συστηματικό τράβηγμα του χαλιού απαξιώνοντας τον αγώνα του κόσμου της παράταξης προς εξυπηρέτηση προσωπικής ατζέντας».

Τι δήλωσαν σήμερα Δούκας - Γερουλάνος

Τη λύπη του για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής εξέφρασε ο Παύλος Γερουλάνος, ενώ κριτική στην επιλογή άσκησε και ο Χάρης Δούκας, τονίζοντας ότι οι διαγραφές δεν βοηθούν την εικόνα του κόμματος.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων από την Κρήτη, ο Παύλος Γερουλάνος σημείωσε ότι οι εξελίξεις θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί και υπογράμμισε την ανάγκη ενότητας. «Λυπάμαι πολύ για αυτές τις εξελίξεις. Νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό. Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι – όποιες διαφωνίες και να έχουμε μεταξύ μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος τόνισε ότι απαιτούνται ψυχραιμία, ενότητα και θεσμικότητα από όλα τα στελέχη, υπογραμμίζοντας πως βασικός στόχος είναι το κόμμα να παρουσιάσει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. «Χρειάζεται ψυχραιμία, ενότητα και θεσμικότητα από όλους, διότι στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση στον Έλληνα πολίτη και η νίκη στις επόμενες εκλογές», δήλωσε, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση. «Κάθε απόφαση θα κριθεί από το αποτέλεσμα», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι οι διαγραφές και οι απειλές διαγραφών δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα ούτε βελτιώνουν την εικόνα του ΠΑΣΟΚ. Όπως σημείωσε, σε μια περίοδο όπου τίθεται ως προτεραιότητα η διεύρυνση της παράταξης, η διαγραφή ενός στελέχους που στήριξε το κόμμα, ιδιαίτερα σε δύσκολες στιγμές, στέλνει αρνητικό μήνυμα.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι σε ένα δημοκρατικό κόμμα, ειδικά σε περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα όλες οι απόψεις, ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με αυτές. Παράλληλα, τόνισε ότι η πορεία προς τις επόμενες βουλευτικές εκλογές δεν μπορεί να οικοδομηθεί μέσα από αποκλεισμούς ή περιορισμούς του πολιτικού λόγου.

Καταλήγοντας, ο Χάρης Δούκας επεσήμανε ότι απαιτούνται ενότητα, εμπιστοσύνη στις συλλογικές διαδικασίες και ουσιαστικός διάλογος, ώστε να διαμορφωθεί μια πειστική πρόταση για την κοινωνία και να επιτευχθεί η ήττα της Νέα Δημοκρατία και η προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας.

