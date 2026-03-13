«H πιο τρομακτική ταινία που θα ακούσετε ποτέ» και θυμίζει το Paranormal Activity.

Η νέα ταινία τρόμου της A24, με φόντο τον κόσμο των podcasts, έχει αποσπάσει διθυραμβικά σχόλια από τους κριτικούς.

Ο λόγος για το «Undertone» που αυτοχαρακτηρίζεται ως «η πιο τρομακτική ταινία που θα ακούσετε ποτέ», γυρίστηκε στον Καναδά και θα προβάλλεται στις αμερικανικές κινηματογραφικές αίθουσες από σήμερα Παρασκευή (13 Μαρτίου).

Η πλοκή ακολουθεί την Evy (Nina Kiri), μια σκεπτικίστρια η οποία παρουσιάζει ένα podcast που ασχολείται με τα υπερφυσικά φαινόμενα. Τα πράγματα αρχίζουν λίγο να αγριεύουν όταν λαμβάνει ηχογραφήσεις ενός ζευγαριού που πιστεύει ότι το σπίτι τους είναι στοιχειωμένο λόγω των ανησυχιτικών θορύβων που ακούν. Καθώς αρχίζει να συνδέει τα γεγονότα με τη δική της ζωή, οι ηχογραφήσεις οδηγούν την Evy σε παρανοϊκές σκέψεις και φόβο.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η ταινία γυρίστηκε στο πραγματικό, πατρικό σπίτι του σκηνοθέτη και σεναριογράφου της, Ian Tuason. Σε αυτό ο ίδιος φρόντισε και τους δύο γονείς του πριν πεθάνουν. Όπως φαίνεται και στο τρέιλερ, είναι μια οικία διακοσμημένη με λουλουδάτες ταπετσαρίες και σταυρούς, με τον πόνο, την εξάντληση και τη θλίψη να «ουρλιάζουν» μέσα στα ακουστικά της πρωταγωνίστριας.

{https://youtu.be/j6uDeBYDHu4?si=24iNKP8xHWUZm-F_}

«Το Undertone είναι η τέλεια ταινία τρόμου για την εποχή μας, μια εποχή στην οποία η δεισιδαιμονία και η τεχνολογία όχι μόνο συνυπάρχουν, αλλά και τρέφουν η μία την άλλη.», έγραψε η κριτικός του AV Club.



Παράλληλα, το Variety εξύμνησε την ερμηνεία της Kiri την οποία βρήκε καθηλωτική.

To Undertone εκτός από το γεγονός ότι είναι απόλυτα επίκαιρο ακολουθώντας την εποχή του, επιτυγχάνει να δημιουργήσει μια κλιμακούμενη ένταση και αγωνία παίζοντας με το υποσυνείδητο του θεατή κάτι το οποίο επιβεβαιώνει η κριτικός του YouTube Perri Nemiroff που συγκρίνει την ταινία με ένα άλλο κλασικό είδος, το οποίο επίσης συνδύαζε την τεχνολογία με τον τρόμο. «Εξαιρετικά ανατριχιαστικό» είπε. «Η πρώτη ταινία μετά το Paranormal Activity, που με κρατά ξύπνια τη νύχτα».