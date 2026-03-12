H συνέχεια του The Devil Wears Prada θα κυκλοφορήσει τον Μάιο.

Το σίκουελ του The Devil Wears Prada (Ο Διάβολος Φοράει Prada) είναι λιγότερο από δύο μήνες μακριά, και επιτέλους έχουμε την πρώτη επίσημη ματιά στη σταρ του Bridgerton, Σιμόν Άσλεϊ, στο νέο teaser τρέιλερ που μόλις κυκλοφόρησε και ήδη μετράει χιλιάδες προβολές στο YouTube.

Οι λεπτομέρειες του σεναρίου παραμένουν άγνωστες μέχρι στιγμής, ωστόσο στα νέα πλάνα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Disney, η Miranda ανακοινώνει στην Andy ότι έχουν δουλειά να κάνουν στην πολυαναμενόμενη συνέχεια.

Η Miranda Priestly της Μέριλ Στριπ, είναι όπως πάντα καυστική καθώς κοιτάζει τις τελευταίες φωτογραφίες για το περιοδικό Runway, ρωτώντας την Andy της Αν Χάθαγουεϊ, αν «τα μοντέλα ενθαρρύνθηκαν να περιφέρονται σαν πεινασμένα κατσίκια στο πάρκινγκ μιας κλινικής μεθαδόνης στο Νιου Τζέρσεϊ».

Τότε, ο χαρακτήρας της Σιμόν Άσλεϊ φαίνεται να τη διακόπτει κάνοντας πως καθαρίζει τον λαιμό της για να τραβήξει την προσοχή της Miranda, σε μια προσπάθεια να την αποτρέψει από το να πει κάτι (πολύ) προσβλητικό.

«Τι; Τι δεν επιτρέπεται να πω; Μεθαδόνη; Νιου Τζέρσεϊ;», λέει με το γνωστό της ύφος η Priestly.

To νέο teaser σηματοδοτεί στην ουσία την προπώλησης εισιτηρίων στις ΗΠΑ και επανενώνει τη Μέριλ Στριπ, την Άν Χάθαγουεϊ, την Έμιλι Μπλαντ και τον Στάνλεϊ Τούτσι οι οποίοι επιστρέφουν στους εμβληματικούς τους ρόλους.

Η Άσλεϊ είναι μία από τους σταρ που έχουν ενταχθεί στο καστ του The Devil Wears Prada 2. Στις νέες προσθήκες του καστ περιλαμβάνονται επίσης οι: Λούσι Λιου, Μπι Τζέι Νόβακ, Τζάστιν Θερού, Lady Gaga και Πολίν Σαλαμέ. Επίσης, θα εμφανιστούν οι αστέρες του Broadway, Έλεν Τζ. Σεν και Κόνραντ Ρικάμορα, μαζί με τον κωμικό Κάλεμπ Χίρον.

Το σίκουελ θα δει την Andy να επιστρέφει στο Runway καθώς η Miranda προσπαθεί να κρατήσει το περιοδικό ζωνταντό στο επικίνδυνο νέο τοπίο των ψηφιακών μέσων ενημέρωσης.

Ένα άτομο που δεν βρίσκεται πλέον στο δυναμικό του Runway είναι η Emily (Μπλάντ), η οποία είναι τώρα επικεφαλής σε έναν όμιλο ειδών πολυτελείας που διαχειρίζεται τα διαφημιστικά κονδύλια, τα οποία η Miranda χρειάζεται απεγνωσμένα για την επιβίωση του Runway.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας του 2006 Ντέιβιντ Φράνκελ και η Αλίν Μπρος ΜακΚένα που έγραψε το σενάριο, επιστρέφουν μαζί με την παραγωγό Γουέντι Φάινερμαν.

Το «The Devil Wears Prada 2» θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες την 1η Μαΐου.