Στην Ελλάδα παραμένει ο ηθοποιός.

Συνεχίζονται τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» στην Ελλάδα, στην οποία συμμετέχει ο Μπραντ Πιτ.

Ο δημοφιλής ηθοποιός μετά την Ύδρα και το κέντρο της Αθήνας, βρίσκεται πλέον στη Νέα Μάκρη, όπου θα γυριστούν τα επόμενα πλάνα της ταινίας.

Ο χώρος έχει υποστεί παρεμβάσεις, ώστε να θυμίζει τη δεκαετία του ’80, περίοδο κατά την οποία εκτυλίσσεται η ταινία «The Riders», στην οποία πρωταγωνιστεί.

Η εκπομπή «Buongiorno» του MEGA μετέδωσε εικόνες από το σημείο των γυρισμάτων. Στα πλάνα φαίνεται ο ηθοποιός να κάνει διάλειμμα με τους συνεργάτες και συναδέλφους του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh0ne3wxg2kx?integrationId=40599y14juihe6ly}