Από την έναρξή του, το 2022 έως σήμερα, το πρόγραμμα έχει προσελκύσει περισσότερες από 100 αιτήσεις από startups, με 20 να λαμβάνουν ενεργή στήριξη.

Με την απονομή των βραβείων στις δύο διακριθείσες startups ολοκληρώθηκε ο 4ος κύκλος του προγράμματος Start4Health25 , που υλοποιεί το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας (CDI) της Pfizer στη Θεσσαλονίκη. Τα τελευταία χρόνια, το Start4Health διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας, δίνοντας τη δυνατότητα σε ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις να αναπτύξουν και να παρουσιάσουν καινοτόμες λύσεις στον τομέα της Υγείας.

Το πρόγραμμα παρέχει συστηματική καθοδήγηση στις 5 εταιρείες που εισάγονται κάθε χρόνο στο Acceleration Lab (το track του προγράμματος που υποστηρίζει startups στα πρώτα βήματα ανάπτυξής τους), ενώ οι 2 εταιρείες που διακρίνονται επιβραβεύονται με χρηματικό έπαθλο και τη δυνατότητα να διεκδικήσουν μια συνεργασία με τον παγκόσμιο οργανισμό της Pfizer.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι προτάσεις των νεοφυών εταιρειών φέτος κάλυψαν κρίσιμους τομείς, όπως η ψηφιακή υγεία και ιατρική, η βιοπληροφορική, οι κλινικές δοκιμές, η ανάλυση δεδομένων και η ασφάλεια φαρμακευτικών σκευασμάτων, αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο του διαγωνισμού και των συμμετεχουσών startups.

Το πρώτο βραβείο και το χρηματικό έπαθλο των 25.000€ έλαβε η Altrovia, μια εταιρεία τεχνολογίας που αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για την υποστήριξη και τον βελτιστοποιημένο σχεδιασμό κλινικών μελετών, προσφέροντας προβλεπτική ανάλυση κινδύνων ήδη από τα πρώτα στάδια τους. Μέσα από την ανάλυση ιστορικών δεδομένων κλινικών δοκιμών, κανονιστικών εγγράφων και βέλτιστων πρακτικών του κλάδου, παρέχει χρήσιμες πληροφορίες που συμβάλλουν στη μείωση καθυστερήσεων, τροποποιήσεων και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας. Στόχος της είναι να ενισχύσει τη λήψη αποφάσεων και την ετοιμότητα για κανονιστικούς και ρυθμιστικούς ελέγχους, επιταχύνοντας την ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών με πιο αποδοτικό και αξιόπιστο τρόπο.

Η ABCureD, μια νεοφυής επιχείρηση–τεχνοβλαστός του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, έλαβε το δεύτερο βραβείο και το χρηματικό έπαθλο των 10.000€. Η ABCureD υιοθετεί μια υβριδική μέθοδο βιοϊατρικής ανακάλυψης και εργαστηριακής επικύρωσης με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, η οποία επιτρέπει τη γρήγορη και βέλτιστη ανάπτυξη βιοδεικτών και φαρμακευτικών στόχων με υψηλή βιολογική και κλινική συνάφεια. To κύριο προϊόν της, είναι μια διαγνωστική πλατφόρμα ακριβείας επόμενης γενιάς, με στόχο την έγκαιρη και πιο στοχευμένη κλινική παρέμβαση.

Η επιλογή των δύο νικητριών εταιρειών πραγματοποιήθηκε κατόπιν αξιολόγησης πέντε finalist, οι οποίες παρουσίασαν τις προτάσεις τους σε κριτική επιτροπή αποτελούμενη από διακεκριμένους εκπροσώπους του τομέα της Τεχνολογίας, της Καινοτομίας και του Επιχειρείν.

Η Γεωργία Λύτρα, συνιδρύτρια της Altrovia δήλωσε: «Η πρώτη θέση στο Start4Health αποτελεί για εμάς σημαντική αναγνώριση της αξίας της λύσης μας και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη προσήλωση. Η εμπειρία μας προσέφερε ουσιαστική τεχνογνωσία και στρατηγική καθοδήγηση, επιταχύνοντας την εξέλιξη του προϊόντος μας. Ευχαριστούμε θερμά την Pfizer για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη».

Η ομάδα της ABCureD δήλωσε: «Το Start4Health αποτελεί πρωτοβουλία-καταλύτη που ενισχύει έμπρακτα τη διασύνδεση της φαρμακοβιομηχανίας με την ακαδημαϊκή καινοτομία στην υγεία. Για την ABCureD, η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας κατεύθυνση και θέτει τις βάσεις για μια ισχυρή και διαρκή συνεργασία με την Pfizer».

Ο Δρ. Ιωάννης Πανδής, επικεφαλής της Pfizer στη Θεσσαλονίκη και του Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας, δήλωσε: «Η επιτυχία του 4ου κύκλου του Start4Health δεν είναι τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα της συνεχούς αναζήτησης καινοτόμων λύσεων που βελτιώνουν τις ζωές των ασθενών. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το Start4Health λειτουργεί ως σημείο συνάντησης για ομάδες υψηλής εξειδίκευσης, οι οποίες προσφέρουν πρακτικές λύσεις με γνώμονα την ανθρώπινη υγεία».

Η Αναστασία Ματωνάκη, Director, Embedded Innovation Lead της Pfizer CDI, δήλωσε: «Η καινοτομία δεν είναι απλά ένας όρος. Είναι ο δρόμος για την ανάπτυξη λύσεων με πραγματικό αντίκτυπο. Στο Start4Health25 την κάναμε πράξη, δίνοντας τη δυνατότητα σε νεοφυείς επιχειρήσεις να παρουσιάσουν καινοτόμες λύσεις που κάνουν τη διαφορά στην υγεία, παρέχοντας τους παράλληλα την ευκαιρία συνεργασίας και διεθνών επαφών. Ταυτόχρονα, από την πλευρά μας γνωρίσαμε νέες ιδέες και ταλαντούχους ανθρώπους και για αυτό τους ευχαριστούμε».

Τα προϊόντα που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, περιλαμβανομένων όσων βραβεύτηκαν, δεν προωθούνται και δεν διατίθενται από τη Pfizer.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Found.ation.