Μόλις στα δώδεκά του χρόνια, ο Aiden McMillan κατασκεύασε μια λειτουργική συσκευή πυρηνικής σύντηξης στο πατρικό του σπίτι στο Ντάλας του Τέξας. Αφιέρωσε τέσσερα χρόνια στην έρευνα και τη συναρμολόγηση του μηχανήματος και επιβεβαίωσε την επιτυχία του όταν αυτό άρχισε να παράγει νετρόνια - ένα βασικό σημάδι ότι η σύντηξη πραγματοποιούνταν.

Η στιγμή αυτή μετέτρεψε ένα σχολικό πρότζεκτ σε μια ιστορία που έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο.

Ενώ πολλά παιδιά της ηλικίας του μοιράζουν τον ελεύθερο χρόνο τους ανάμεσα στις σχολικές εργασίες, τα βιντεοπαιχνίδια και τις παρέες με φίλους, ο Aiden αφιέρωσε μεγάλο μέρος της παιδικής του ηλικίας στη μελέτη της πυρηνικής φυσικής. Πρωτοενθουσιάστηκε με τη σύντηξη στα οκτώ του χρόνια και στη συνέχεια αξιοποίησε απογεύματα και Σαββατοκύριακα για να μελετήσει και να σχεδιάσει μια συσκευή που θα μπορούσε να κατασκευάσει στο σπίτι. Η πιο δύσκολη αρχή δεν ήταν οι εξισώσεις, αλλά το να πείσει τη μητέρα του ότι το εγχείρημα μπορούσε να γίνει με ασφάλεια.

Τέσσερα χρόνια ενασχόλησης με την πυρηνική σύντηξη... μετά το σχολείο

Ο Aiden είναι μαθητής της έβδομης τάξης. Σύμφωνα με την οικογένειά του, αφιέρωσε τέσσερα χρόνια στο πρότζεκτ, ξεκινώντας με μακρές περιόδους μελέτης και υπολογισμών πριν αγγίξει οποιονδήποτε εξοπλισμό. Μόνο αφού έθεσε αυτή τη στέρεη βάση άρχισε να κατασκευάζει τη συσκευή βήμα προς βήμα, δοκιμάζοντας κάθε μέρος της σε έναν ελεύθερο χώρο στο σπίτι.

Στην πορεία χρειάστηκε να μάθει πρακτικές δεξιότητες που δεν περιλαμβάνονται στα περισσότερα σχολικά βιβλία του γυμνασίου - από τη χρήση αντλιών κενού έως τη διαχείριση υψηλής τάσης με ασφάλεια.

Η μητέρα του αρχικά ήταν επιφυλακτική με την διεξαγωγή ενός πειράματος σύντηξης μέσα στο σπίτι και του ζητούσε αποδείξεις πως αντιλαμβάνεται τους κινδύνους. Το να κερδίσει την εμπιστοσύνη της αποδείχθηκε εξίσου σημαντικό με κάθε μαθηματικό τύπο, καθώς χωρίς αυτήν το έργο δεν θα είχε ξεπεράσει ποτέ το στάδιο του σημειωματάριου.

Τι κάνει στην πράξη μια οικιακή συσκευή σύντηξης

Η πυρηνική σύντηξη είναι η ίδια βασική διαδικασία που τροφοδοτεί τον Ήλιο, όπου πολύ ελαφρά άτομα ενώνονται και απελευθερώνουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Με απλά λόγια, είναι το αντίθετο της σχάσης που χρησιμοποιείται στους περισσότερους πυρηνικούς σταθμούς και παράγει πολύ λιγότερα ραδιενεργά απόβλητα.

Εάν οι άνθρωποι καταφέρουν κάποτε να ελέγξουν πλήρως τη σύντηξη, οι ειδικοί εκτιμούν ότι θα μπορούσε να αποτελέσει μια καθαρή και σχεδόν ανεξάντλητη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας για σπίτια και επιχειρήσεις.

Στο τέλος της ημέρας, η μικρή του συσκευή δεν φωτίζει τη γειτονιά ούτε μειώνει τον λογαριασμό ρεύματος κανενός. Αντίθετα, αναπαράγει τη διαδικασία σύντηξης σε μικρή κλίμακα, συγκρούοντας άτομα μέσα σε έναν σφραγισμένο θάλαμο μέχρι ορισμένα να συνενωθούν. Η απόδειξη ότι λειτουργεί προκύπτει από τη μέτρηση των νετρονίων που παράγονται από αυτές τις αντιδράσεις - το ίδιο αποτέλεσμα που αναζητούν και τα επαγγελματικά εργαστήρια.

Ένα παγκόσμιο ρεκόρ και η δύναμη της υποστήριξης

Με την επιτυχία της συσκευής του να αποδεικνύεται μέσω μετρήσεων νετρονίων, ο Aiden έχει υποβάλει αίτηση στο Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες για να αναγνωριστεί ως το νεαρότερο άτομο που κατασκεύασε λειτουργική συσκευή σύντηξης.

Εάν η αίτησή του εγκριθεί, θα ξεπεράσει τον Jackson Oswalt, ο οποίος πέτυχε σύντηξη το 2018 λίγες ώρες πριν κλείσει τα δεκατρία. Το ρεκόρ παραμένει υπό εξέταση, όμως η ιστορία του έχει ήδη ταξιδέψει πολύ πέρα από το σχολείο και την πόλη του.

Οι ιστορίες για το επίτευγμά του έχουν διαδοθεί ευρέως και έχουν ανοίξει συζητήσεις σχετικά με το τι μπορούν να πετύχουν οι νεαροί μαθητές όταν έχουν πρόσβαση σε εργαλεία και υποστήριξη. Όπως ανέφερε ένας υποστηρικτής του: «Η επιτυχία του Aiden δεν είναι μόνο θέμα προσωπικής υπερηφάνειας· δείχνει ότι η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο όταν υπάρχει αφοσίωση και η κατάλληλη στήριξη».

Ίσως λοιπόν το πραγματικό ερώτημα να αφορά τους ενήλικες και όχι τα παιδιά: πόσα ακόμη περίεργα και δημιουργικά μυαλά θα μπορούσαν να ασχοληθούν με προηγμένη τεχνολογία, αν τους δινόταν η ίδια ευκαιρία.

