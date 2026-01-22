Ακτιβιστές κατά της διάδοσης της πυρηνικής ενέργειας αντιτίθενται στην επανεπεξεργασία των πυρηνικών αποβλήτων, υποστηρίζοντας ότι η εφοδιαστική της αλυσίδα θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο για ένοπλες ομάδες που επιδιώκουν να καταλάβουν υλικά για χρήση σε πρόχειρο πυρηνικό μηχανισμό.

Οι ΗΠΑ θα βολιδοσκοπήσουν τις αμερικανικές πολιτείες, ενδεχομένως ήδη από αυτή την εβδομάδα, για την αποθήκευση πυρηνικών αποβλήτων με αντάλλαγμα κίνητρα για την κατασκευή πυρηνικών αντιδραστήρων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, που επικαλείται πηγή με γνώση του θέματος, η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να τετραπλασιάσει την πυρηνική της ισχύ στα 400 γιγαβάτ έως το 2050, καθώς η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, εξαιτίας των data centers για την τεχνητή νοημοσύνη και τα κρυπτονομίσματα.

Η νέα στρατηγική στοχεύει στην επίλυση ενός προβλήματος δεκαετιών που «φρενάρει» την αμερικανική πυρηνική βιομηχανία: Η υπέρβαση των τοπικών αντιδράσεων στην αποθήκευση αποβλήτων θεωρείται κρίσιμη για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της κυβέρνησης.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός ότι η πυρηνική ενέργεια μπορεί να αναπτυχθεί σε «καλές τιμές» και να είναι ασφαλής, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν είχε εκφράσει επιφυλάξεις.

Σημειώνεται πως τα απόβλητα φυλάσσονται σήμερα επιτόπου στους πυρηνικούς σταθμούς - αρχικά σε δεξαμενές χρησιμοποιημένου καυσίμου και στη συνέχεια σε δοχεία από σκυρόδεμα και χάλυβα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η φιλοξενία αποθετηρίων αποβλήτων σε μεγάλο βάθος κάτω από το έδαφος, σε αντάλλαγμα για κίνητρα υπέρ των πυρηνικών σταθμών, θα αποτελούσε μια πρώτη μετατόπιση από το μακροχρόνιο σχέδιο αποθήκευσης των αποβλήτων στο Όρος Γιούκα στη Νεβάδα.

Από το 1987 το υπουργείο είχε επικεντρωθεί αποκλειστικά στο Γιούκα ως ενιαίο αποθετήριο για όλα τα αμερικανικά απόβλητα, αλλά ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα διέκοψε το έργο λόγω της αντίθεσης των πολιτειακών νομοθετών. Μετά το Γιούκα, το υπουργείο έχει επικεντρωθεί στη χωροθέτηση πυρηνικών αποβλήτων με βάση τη συναίνεση, χωρίς να υπάρχουν μέχρι σήμερα σχέδια για μόνιμο χώρο αποθήκευσης.

Το Υπουργείο Ενέργειας θα καλέσει τώρα τις πολιτείες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμφωνίες που θα αφορούν την πυρηνική ενέργεια και θα προσφέρουν επίσης κίνητρα για την επανεπεξεργασία πυρηνικών αποβλήτων και τον εμπλουτισμό ουρανίου, ανέφερε η πηγή. Το σχέδιο θα είναι μη δεσμευτικό και οι πολιτείες δεν θα υποχρεούνται να αποδεχθούν κάθε επιμέρους στοιχείο του.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες πληροφορίες «ψευδείς» ενώ δήλωσε ότι «δεν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις».