Το ταχίνι αποτελείται από μία σημαντική ποσότητα φυτικών πρωτεϊνών και είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία και βιταμίνες.

Η περίοδος της Σαρακοστής είναι για πολλούς μια εποχή αποτοξίνωσης και επιστροφής σε πιο απλές διατροφικές επιλογές. Η αποχή από ζωικά προϊόντα, ωστόσο, δεν σημαίνει φτωχή ή ελλιπή διατροφή. Αντίθετα, μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για ανακάλυψη τροφών υψηλής θρεπτικής αξίας, όπως το ταχίνι – ένα πραγματικό πρωτεϊνικό superfood που μπορεί να μεταμορφώσει τα νηστίσιμα γεύματα.

Το ταχίνι παρασκευάζεται από 100% αλεσμένο σουσάμι και αποτελεί μία από τις πιο πλήρεις φυτικές τροφές. Είναι πλούσιο σε φυτική πρωτεΐνη, γεγονός που το καθιστά ιδανική επιλογή κατά τη διάρκεια της νηστείας, όταν μειώνεται η πρόσληψη πρωτεΐνης από ζωικές πηγές. Παράλληλα, περιέχει «καλά» λιπαρά οξέα (ω-6 και ω-9), που συμβάλλουν στην καλή λειτουργία της καρδιάς και στη διατήρηση της ενέργειας μέσα στην ημέρα. Σύμφωνα με τους ειδικούς είναι η τροφή που μπορεί να καλύψει την ημερήσια ανάγκη του σώματος για πρωτεΐνη, αν συνδυαστεί με τροφές πλούσιες σε λυσίνη, ένα αμινοξύ που μετατρέπει τις φυτικές πρωτεΐνες σε πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, παρόμοιας με εκείνη που έχουν οι ζωικές πρωτεΐνες. Γι’ αυτό τον λόγο είναι από τις σημαντικότερες τροφές που πρέπει κανείς να καταναλώνει όποιος ακολουθεί vegan διατροφή ή όσοι έχουν ανάγκη για διατροφή πλούσια σε πρωτεΐνη, όπως οι αθλητές και τα παιδιά.

Η διατροφική του αξία δεν σταματά εκεί. Το ταχίνι είναι σημαντική πηγή ασβεστίου, μαγνησίου και φωσφόρου, στοιχεία απαραίτητα για την υγεία των οστών και των μυών. Επιπλέον, περιέχει σίδηρο, ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιόδους νηστείας όπου η κατανάλωση κόκκινου κρέατος απουσιάζει, καθώς και αντιοξειδωτικές ουσίες που προστατεύουν τον οργανισμό από το οξειδωτικό στρες. Η υψηλή του περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες ενισχύει το αίσθημα κορεσμού και βοηθά στη σωστή λειτουργία του πεπτικού συστήματος.

Ένα ακόμη μεγάλο πλεονέκτημα του ταχινιού είναι η ευελιξία του στην κουζίνα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αλμυρές αλλά και γλυκές συνταγές, προσφέροντας πλούσια, κρεμώδη υφή και ιδιαίτερο άρωμα. Αναμειγνύεται εύκολα με λεμόνι και μυρωδικά για να δημιουργήσει ένα γευστικό dressing για σαλάτες ή συνοδευτικό για όσπρια και λαχανικά. Μπορεί να προστεθεί σε σούπες για πιο «γεμάτο» αποτέλεσμα ή να αποτελέσει τη βάση για νηστίσιμα αλείμματα.

Στο πρωινό, συνδυάζεται ιδανικά με μέλι, ενώ στη ζαχαροπλαστική δίνει σώμα και γεύση σε χαλβάδες, μπισκότα και κέικ χωρίς αυγά και βούτυρο. Παρότι ιδιαίτερα ωφέλιμο, το ταχίνι είναι θερμιδικά πυκνό, γι’ αυτό συνιστάται μέτρο στην κατανάλωση. Μία με δύο κουταλιές της σούπας ημερησίως επαρκούν για να προσφέρουν τα θρεπτικά του οφέλη χωρίς υπερβολές.

Η Σαρακοστή μπορεί να αποτελέσει μια περίοδο δημιουργικής και ισορροπημένης διατροφής. Με το ταχίνι στο καθημερινό τραπέζι, τα νηστίσιμα γεύματα γίνονται πιο θρεπτικά, πιο χορταστικά και γευστικά, αποδεικνύοντας ότι η νηστεία δεν είναι στέρηση, αλλά μια ευκαιρία για ποιοτική ανανέωση των διατροφικών μας συνηθειών. Σημειώστε ότι το ένα μεγάλο ποσοστό ατόμων με αλλεργίες στους ξηρούς καρπούς, είναι πιθανό να έχουν αλλεργία και στο σουσάμι οπότε να είστε προσεκτικοί με την κατανάλωσή του.

