Τα ημερήσια έσοδα της Ρωσίας είναι κατά μέσο όρο 14% υψηλότερα σε σχέση με τον Φεβρουάριο.

Η Ρωσία έχει αποκομίσει σχεδόν 7 δισεκατομμύρια δολάρια από εξαγωγές ορυκτών καυσίμων κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το Centre for Research on Energy and Clean Air διαπίστωσε ότι τα ημερήσια έσοδα της Ρωσίας είναι κατά μέσο όρο 14% υψηλότερα σε σχέση με τον Φεβρουάριο. Το ευρωπαϊκό think tank παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τα έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων.

Η ανάλυση δημοσιεύθηκε την Πέμπτη από την Urgewald, μια γερμανική μη κερδοσκοπική οργάνωση που κάνει εκστρατεία κατά της χρηματοδότησης των ορυκτών καυσίμων.

Η οργάνωση ζητά αυστηρότερες κυρώσεις στις ρωσικές εξαγωγές ορυκτών καυσίμων, καθώς η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει το ενδεχόμενο να τις χαλαρώσει.

Στο τραπέζι η χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων στη Ρωσία

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε σήμερα Πέμπτη ότι η συνεργασία μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ θα μπορούσε να αποτελέσει έναν «πολύ σημαντικό παράγοντα» για τη σταθεροποίηση των παγκόσμιων αγορών πετρελαίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Πεσκόφ έκανε τη δήλωση ερωτηθείς αν στη συνάντηση του ειδικού απεσταλμένου του Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, με αμερικανική αντιπροσωπεία στη Φλόρινταο, συζητήθηκε πιθανή χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι «είναι ακόμη πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για οποιαδήποτε αποτελεσματική συνεργασία», ωστόσο πρόσθεσε, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, ότι «το ζήτημα σίγουρα συζητείται».

Με πληροφορίες από Associated Press