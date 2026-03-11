Πώς γίνεται ένας δικαστικός πραγματογνώμονας να μην ενημερώσει ότι έχει στην κατοχή του στοιχεία που δεν εντάχθηκαν στην υπόθεση τον Εφέτη Ανακριτή;

Εάν κάτι έγινε σαφές πέρα από κάθε αμφιβολία από τη μέχρι στιγμής διαδικασία της εξέτασης του ενός εκ των δύο δικαστικού πραγματογνώμονα στην υπόθεση των Τεμπών ως μάρτυρα στη δίκη για τα «εξαφανισμένα» βίντεο είναι ότι οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων έχουν πολύ βασανιστεί 3 χρόνια τώρα από έλλειψη στοιχείων, από ασάφειες, και παλινωδίες. Και αυτό γιατί οι ίδιοι αγωνίστηκαν αναζητώντας τα στοιχεία που θα έπρεπε να είχαν προκύψει από την ανάκριση.

Έχουν πολύ υποφέρει από στοιχεία που ενώ υπήρχαν τις πρώτες ημέρες μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα, αυτά αποφασίστηκε να μη βγουν στο φως, επειδή έτσι εκτίμησαν κάποιοι. Όπως ο δικαστικός πραγματογνώμονας που αποκάλυψε στην τέταρτη μέρα της εξέτασής του ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας ότι διαθέτει φωτογραφίες, βίντεο ακόμη και λήψεις από drone, τα οποία δεν περιέλαβε στις εκθέσεις και τις πραγματογνωμοσύνες του, διότι «έτσι εκτίμησε ο ίδιος»!

Καταθέτοντας ως μάρτυρας αποκαλύφθηκε επίσης ότι εκείνη την περίοδο και μέχρι σήμερα ήταν υπάλληλος στο τμήμα Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και διατηρεί αρχείο με τα ίδια στοιχεία και στους υπολογιστές της εργασίας του. Ισχυρίστηκε ότι δεν το παραδέχθηκε διότι «δεν ήθελε να μπλέξει την υπηρεσία του». Πολιτικός προϊστάμενος του δικαστικού πραγματογνώμονα ήταν ο πρώην περιφερειάρχης, Κώστας Αγοραστός, ο οποίος διώκεται για το μπάζωμα του χώρου του δυστυχήματος. Είναι άλλωστε γνωστό ότι από τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα δεκάδες φορτηγά κουβαλούσαν χώματα και βιολογικό υλικό από τους νεκρούς ανθρώπους και τα αποθέταν σε κοντινό ιδιωτικό οικόπεδο.

Ουδείς εκπρόσωπος αρχών εξήγησε με σαφήνεια γιατί επιλέχθηκε να αλλοιωθεί ο τόπος του δυστυχήματος, ούτε ποιος ή ποιοι έδωσαν τη σχετική εντολή. Ουδείς εκπρόσωπος οποιασδήποτε αρχής εξήγησε γιατί δεν ερευνήθηκε εξονυχιστικά ο χώρος. Χρειάστηκε να περάσουν 3 ολόκληρα χρόνια και να ξεκινήσει η δίκη για τα «εξαφανισμένα» βίντεο από την φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας για να παραδεχθεί ο δικαστικός πραγματογνώμονας, ο οποίος διορίστηκε από την Τροχαία και συνεργάστηκε στενότατα με τον Εφέτη Ανακριτή στα δυόμιση χρόνια που διήρκησε η Ανάκριση, ότι ερευνούσαν τον τόπο του δυστυχήματος από 500 μέτρα μακριά!

Στην κατάθεσή του στη δίκη για τα «εξαφανισμένα» βίντεο ο δικαστικός πραγματογνώμονας παραδέχθηκε ότι οι φωτογραφίες και τα βίντεο που κρατούσε σε ηλεκτρονικούς φακέλους 3 χρόνια τώρα, λήφθηκαν από τουλάχιστον 500 μέτρα μακριά από τον τόπο του δυστυχήματος, διότι έτσι διέταξε η Πυροσβεστική.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πώς είναι δυνατόν δικαστικός πραγματογνώμονας να ερευνά έναν τόπο δυστυχήματος από 500 μέτρα μακριά είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Πώς γίνεται ένας δικαστικός πραγματογνώμονας να μην ενημερώσει ότι έχει στην κατοχή του στοιχεία που δεν εντάχθηκαν στην υπόθεση τον Εφέτη Ανακριτή; Γιατί διατηρεί ηλεκτρονικό φάκελο με τα συγκεκριμένα αρχεία στην εργασία του;

Είναι σημαντικά αυτά τα αρχεία για την υπόθεση των Τεμπών; Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Σίγουρα όμως δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο ερευνήθηκε η υπόθεση. Τον συγκεκριμένο δικαστικό πραγματογνώμονα το Μονομελές Πλημμελειοδικείο υποχρέωσε να παρακολουθεί όλες τις συνεδριάσεις, διαφορετικά θα διωχθεί για απείθεια. Το ίδιο δικαστήριο προχώρησε σε μπαράζ κατασχέσεων προκειμένου να βρει τί πραγματικά συνέβη. Η εξέτασή του πραγματογνώμονα συνεχίζεται με ερωτήσεις από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων. Οι δύο εξ αυτών διαμαρτυρήθηκαν εντόνως στην έδρα ότι οι ερωτήσεις που υποβάλλονται στον μάρτυρα είναι άσχετες με την υπόθεση που εκδικάζεται. Είχε προηγηθεί την περασμένη Δευτέρα η δήλωση της Εισαγγελέως της έδρας, η οποία είπε ότι «όσα γίνονται σε αυτή τη δίκη είναι πρωτόγνωρα. Γίνονται πράγματα που θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί στην προκαταρκτική». Γονείς και συγγενείς εκφράζουν φόβους ότι το ίδιο συμβαίνει με όλες τις δικογραφίες για τα Τέμπη, ακόμη και με την κύρια υπόθεση.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 19 Μαρτίου.