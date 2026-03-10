Προηγουμένως στην αίθουσα προκλήθηκε ένταση μεταξύ γονιών θυμάτων των Τεμπών με τον Βασίλη Καπερνάρο.

Γύρω στις 2 το μεσημέρι διακόπηκε η δίκη για τα «εξαφανισμένα» βίντεο της εμπορικής, που ενεπλάκη στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας της Προέδρου της έδρας.

Σήμερα η δίκη συνεχίστηκε με την κατάθεση, για πέμπτη ημέρα, του δικαστικού πραγματογνώμονα. Ερωτήσεις ξεκίνησε να υποβάλλει στον μάρτυρα η πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων. Ο κ. Καπερνάρος συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου, νόμιμου εκπροσώπου της ΊΝΤΕΡΣΤΑΡ υπέβαλε ερωτήσεις στον μάρτυρα, που όλες κατέτειναν στο επιχείρημα της εταιρίας security ότι είχε υποχρέωση να τηρεί αρχεία εικόνας για 15 μόνο ημέρες.

Ο συνήγορος του εκπροσώπου της ΊΝΤΕΡΣΤΑΡ εξανέστη χαρακτηρίζοντας «άσχετες με την υπόθεση» τις ερωτήσεις των δικηγόρων των συγγενών.

Μάλιστα οι δύο δικηγόροι, Βασίλης Καπερνάρος και Δημήτρης Ιωαννίδης (συνήγορος πρώην διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ) αποχώρησαν από την αίθουσα σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Ανακοίνωσαν δε ότι θα προχωρήσουν σε ένσταση στο Συμβούλιο Εφετών, χωρίς να γνωστοποιήσουν ωστόσο το περιεχόμενο της. Τελικά ένσταση δεν κατέθεσαν, η δίκη συνεχίστηκε κανονικά, μέχρι την στιγμή της διακοπής της, λόγω αδιαθεσίας της Προέδρου της έδρας.