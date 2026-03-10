Παγιωμένη στη συνείδηση του κοινού είναι η ατιμωρησία των ενόχων στο ζήτημα των Τεμπών σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Alco.

Καθόλου ικανοποιημένοι δεν είναι οι πολίτες από το έργο του Κυριάκου Μητσοτάκη σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco.

Αν και τα ποσοστά καταγράφουν οριακή βελτίωση της τάξης των 2 μονάδων σε σχέση με τον περασμένο Νοέμβριο η εικόνα που έχει ο κόσμος για το έργο του Κυριάκου Μητσοτάκη - όχι της κυβέρνησης εν συνόλω- σύμφωνα με τη δημοσκόπηση συγκεντρώνει αρνητικό ποσοστό της τάξης του 52% ενώ λίγο ικανοποιημένο δηλώνει το 23%. Αυτό δε, είναι το υψηλότερο ποσοστό που καταγράφει εδώ και έναν χρόνο. Δεν είναι υψηλό αλλά είναι ικανοποιητικό το ποσοστό, σχολίασε ο διευθύνων σύμβουλος της Alco, Κώστας Παναγόπουλος.

Σε αυτή τη συγκυρία φαίνεται να έχει πιστωθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης τις δύο μονάδες σε σχέση με τα προηγούμενα ποσοστά αν και το ποσοστό είναι κάτω από την δυνατότητα της εκλογικής ψήφου.

Στο ερώτημα της δημοσκόπησης για άλλο πρόσωπο που θα μπορούσε να τα καταφέρει καλύτερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ποσοστό της τάξης του 54% θεωρεί ότι δεν υπάρχει άλλος ενώ το 15% δεν γνωρίζει/ δεν απαντά.

Σημειώνεται πως 7 στους 10 ερωτηθέντες δεν αναγνωρίζουν εναλλακτική επιλογή. Τα ποσοστά των εναλλακτικών είναι χαμηλά και τα πρόσωπα δεν θεωρούνται πρωθυπουργίσιμοι. Ενδεικτικά αναφέρεται πως ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει ποσοστό 5%, όπως και ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώ από 2% συγκεντρώνουν οι Μαρία Καρυστιανού και η Ζωή Κωνσταντοπούλου 2%.

Στο ερώτημα για τους δύο επιτυχημένους υπουργούς της κυβέρνησης, ο Νίκος Δένδιας και ο Κυριάκος Πιερρακάκης βρίσκονται σταθερά στην κορυφή με τον υπουργό Άμυνας να συγκεντρώνει ποσοστό 34% έναντι 16% του Κυριάκου Πιερρακάκη. Η άνοδος στα ποσοστά του Πιερρακάκη οφείλονται και στην ανάδειξη του στην ηγεσία του Eurogroup. Αντίστοιχα και μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ, ο Νίκος Δένδιας και ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι αυτί που ηγούνται της λίστας των πιο επιτυχημένων υπουργών της κυβέρνησης,

Στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπηση της Alco, οι ερωτηθέντες επιμένουν να πιστεύουν πως έγινε προσπάθεια συγκάλυψης στα Τέμπη. Αν και το ποσοστό υποχωρεί λίγο, τρία χρόνια μετά το δυστύχημα των Τεμπών, 2 στους 3 θεωρούν ότι έγινε προσπάθεια συγκάλυψης.

Επίσης στη δημοσκόπηση της Alco, εντονότατη δυσπιστία για την ατιμωρησία των ενόχων καθώς το 73% θεωρεί ότι οι πραγματικοί ένοχοι δεν θα τιμωρηθούν. Το τεράστιο αυτό ποσοστό δημιουργεί θεσμικά πρόβλημα, καθώς πάνω από 7 στους 10 ερωτηθέντες κρίνει ότι το δυστύχημα θα μείνει επί της ουσίας ατιμώρητο.

Το ερώτημα για τις ενέργειες μετά το δυστύχημα καταδεικνύουν την έλλειψη εμπιστοσύνης του κόσμου. Αν και το 68% (συγκριτικά με το 81%) πέρυσι κρίνει ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει όσα έπρεπε ώστε να είναι ασφαλή τα ταξίδια με το τρένο, η πεποίθηση αυτή έχει κλειδώσει στην αντίληψη του κόσμου και δύσκολα αλλάζει.

Τέλος, στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco, τέθηκε και το ερώτημα περί βιαιοπραγιών για ασήμαντη αφορμή στον δρόμο, φαινόμενο που παρατηρείται σχεδόν καθημερινά. Τα ποσοστά καταδεικνύουν μία καταθλιπτική και ανησυχητική εικόνα σημείωσε ο Κώστας Παναγόπουλος σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη ερώτηση, καθώς το 53% απάντησε θετικά στο ερώτημα.

