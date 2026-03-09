Στο αποψινό «The Chase» η Μαρία Μπεκατώρου «έκοψε» και η «Γυναίκα με τα μαύρα», «έραψε».

Ακόμη μία επική ατάκα χάρισε η Μαρία Μπεκατώρου στο σημερινό επεισόδιο του «The Chase».

Το απόγευμα της Δευτέρας 9 Μαρτίου, η παρουσιάστρια, υποδέχτηκε για μία ακόμη φορά τους νέους παίκτες του παιχνιδιού που ήρθαν αντιμέτωποι με την «Γυναίκα με τα Μαύρα».

Όταν ωστόσο ο διαγωνιζόμενος βρέθηκε απέναντι από την Chaser, μία ερώτηση ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει το χιούμορ της Μαρίας Μπεκατώρου και να φέρει την πικάντικη απάντηση της «Γυναίκας με τα Μαύρα».

Συγκεκριμένα, στην ερώτηση: «Ποιος είναι ο ποταμός που διαρρέει τις περισσότερες πρωτεύουσες κρατών», ο παίκτης απάντησε ορθά ο «Δούναβης» και η chaser τόνισε πως αν και πρόκειται για τον μικρότερο ποταμό μεταξύ των επιλογών, είναι και ο πιο «πολυπολιτισμικός».

«Τα βλέπεις. Τα μεγέθη δεν μετράνε πολλές φορές. Εκεί καταλήγουμε», είπε η Μαρία Μπεκατώρου με την chaser να συμπληρώνει:

«Στα ποτάμια όχι…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgye7wkvbpc1?integrationId=40599y14juihe6ly}