Ο Χάρης Δούκας έκανε λόγο για «φύρδην μίγδην» επιλογές και τόνισε πως «δεν μπορεί να φαινόμαστε να παίρνουμε ανθρώπους από το τσουβάλι».

Σε αρκετά βήματα πίσω οδηγεί το ΠΑΣΟΚ η προσπάθεια για... μισό βήμα εμπρός με την ανακοίνωση της Επιτροπής Διεύρυνσης, με τις «αστοχίες» στην επιλογή προσώπων να διαδέχονται η μία την άλλη, όπως και τα πυρά προς την ηγεσία από τους «στρατηγούς» της Χαριλάου Τρικούπη.

Μετά την Άννα Διαμαντοπούλου και ο Χάρης Δούκας σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΙ άσκησε σφοδρή κριτική στην επιλογή προσώπων, έκανε λόγο για «φύρδην μίγδην» επιλογές και τόνισε πως «δεν μπορεί να φαινόμαστε να παίρνουμε ανθρώπους από το τσουβάλι». «Θα πρέπει να άρχουν κανόνες αρχές και αξίες ώστε να είμαστε σίγουροι ότι κάθε προσθήκη θα προσφέρει» είπε στον ΣΚΑΙ ο κ. Δούκας υποστηρίζοντας ότι «δεν υπάρχουν αυτοί οι κανόνες κάτι που είναι κρίσιμο σε αυτές τις διαδικασίες. Για να μην είμαι άδικος υπάρχουν άνθρωποι με μεγάλη ιστορία αλλά δεν μπορεί να φαινόμαστε σαν να παίρνουμε στελέχη από το τσουβάλι. Είναι φύρδην μίγδην έτσι όπως γίνεται η διεύρυνση».

Σε διευκρινιστική ερώτηση ο Δήμαρχος Αθηναίων επεσήμανε πως «έχουμε ένα αξιακό πλαίσιο, δεν μπορεί άνθρωποι που έβρισαν το ΠΑΣΟΚ να επιστρέφουν, δεν μπορεί να έχουμε περιφερόμενους που έχουν γυρίσει όλα τα κόμματα να βρίσκουν αγκαλιά στο ΠΑΣΟΚ. Σου λέει ο κόσμος δίναμε μάχη δύσκολη, αυτοί που μας πέταγαν νεράντζια μπαίνουν σε μια λίστα εξ οφιτσιο στο συνέδριο χωρίς ψήφο».

Ερωτηθείς για την κριτική που δέχθηκε για τη δήλωση «μπορώ να συνομιλώ με όλους όσοι πιστεύουν στην προοδευτική διακυβέρνηση» για τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Δούκας σχολίασε δηκτικά «εδώ φτάσαμε στο σημείο να ανακοινώνουμε Πελεγρίνη», εξηγώντας πως «εγώ δεν είπα να ανακοινώσουμε Τσίπρα στο συνέδριο, είπα το αντίθετο: να συζητήσουμε με όλους όσοι μιλούν για προοδευτική διακυβέρνηση αν το εννοούν. Έπεσαν να με φάνε για προοδευτική διακυβέρνηση. Στο PES οι σοσιαλιστές είμαστε κοινή ομάδα με την αριστερά και την οικολογία. Εγώ είπα συζήτηση και διάλογος για να γίνει προοδευτική διακυβέρνηση με καταλύτη το ΠΑΣΟΚ».

Βολές και από την Διαμαντοπούλου

Την σχεδόν... προαναγγελθείσα αντίδραση της Άννας Διαμαντοπούλου - μετά και τη χθεσινή κριτική του στενού συνεργάτη της κ. Μεϊμάρογλου - προκάλεσε η ανακοίνωση των ονομάτων της Επιτροπής Διεύρυνσης. εκφράζοντας τις ενστάσεις της για τον πρώην Πρύτανη κ. Πελεγρίνη. «Η διεύρυνση είναι δύσκολη πολιτική διαδικασία. Όσοι έφυγαν ή επιτέθηκαν στο ΠΑΣΟΚ, στις στιγμές που αυτό προσπαθούσε να σώσει τη χώρα, συχνά ξεπέρασαν και τα όρια της πολιτικής ξηθικής και της στάσης στη διαφωνία. Αν αυτά τα όρια αγνοηθούν, η διεύρυνση μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα» προειδοποίησε χαρακτηριστικά η κα Διαμαντοπούλου, στρέφοντας τα βέλη της τόσο κατά του επικεφαλής της Επιτροπής Κώστα Σκανδαλίδη όσο και κατά του Νίκου Ανδρουλάκη για το μοντέλο διεύρυνσης που ακολουθείται.

Νέα διάψευση: «Βρήκα το όνομά μου σε λίστα χωρίς να γνωρίζω τι και πώς»

Εν τω μεταξύ, μετά τον Βαγγέλη Κορακάκη που δήλωσε... ΚΚΕ, εκτός Επιτροπής Διεύρυνσης έθεσε εαυτόν με μία σκωπτική ανακοίνωση και ο συγγραφέας Μιχάλης Πατεντάλης, τονίζοντας πως «η συμμετοχή μου σε διάφορες συζητήσεις προοδευτικών κομμάτων δεν με καθιστούν αυτομάτως μέλος κάποιας συντονιστικής οργάνωσης», και υπογραμμίζοντας πως «μία νύχτα ξαφνικά, βρίσκω το όνομά μου να φιγουράρει σε μία λίστα διεύρυνσης και σε μία συντονιστική Επιτροπή, που μέχρι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω καν τι και πως συντονίζει».