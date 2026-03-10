Σε δύσκολη θέση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Από χθες το Dnews υπογράμμιζε την κάθετη αντίθεση της Άννας Διαμαντοπούλου στην επιλογή του Θεοδόση Πελεγρίνη για την Επιτροπή Διεύρυνσης, επισημαίνοντας πως το «καρφί» Μεϊμάρογλου απηχούσε τις θέσεις της.

Με ανάρτηση της το πρωί της Τρίτης η Άννα Διαμαντοπούλου αναφέρει η ίδια πλέον: «Η διεύρυνση είναι δύσκολη πολιτική διαδικασία. Όσοι έφυγαν ή επιτέθηκαν στο ΠΑΣΟΚ, στις στιγμές που αυτό προσπαθούσε να σώσει τη χώρα, συχνά ξεπέρασαν τα όρια της πολιτικής ηθικής και της στάσης στη διαφωνία. Αν αυτά τα όρια αγνοηθούν, η διεύρυνση μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα».

Το ερώτημα πλέον βρίσκεται δημόσια στο τερέν του Νίκου Ανδρουλάκη: Θα αγνοήσει την αντίθεσή της κας Διαμαντοπούλου;