Αφού οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε – και απέτυχε – να παρουσιάσει ένα σαφές όραμα για το πότε θα τερματιστεί η μεγαλύτερη επέμβαση των τελευταίων ετών στη Μέση Ανατολή. Η ανάλυση του Andrew Roth για τον Guardian.

Σε μία από τις πιο καθοριστικές στιγμές των δύο προεδρικών του θητειών, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε τη Δευτέρα μια ασαφή και αντιφατική απάντηση για τη διάρκεια αλλά και τον τελικό στόχο της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στο Ιράν.

Με το πετρέλαιο να κινείται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για το μεγαλύτερο μέρος της Δευτέρας και τους συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή να φοβούνται μια περαιτέρω διολίσθηση σε περιφερειακή σύγκρουση, ο Τραμπ εμφανίστηκε στο Ντοράλ της Φλόριντα σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει τις παγκόσμιες αγορές και να διαβεβαιώσει τους συμμάχους ότι διαθέτει ένα σαφές όραμα για το πώς θα τερματιστεί η μεγαλύτερη αμερικανική επέμβαση στη Μέση Ανατολή μετά τον πόλεμο στο Ιράκ.

Αν υπάρχει τέτοιο όραμα, δεν παρουσιάστηκε σε αυτή τη συνέντευξη Τύπου.

Σε μια εμφάνιση διάρκειας 35 λεπτών, ο αμερικανός πρόεδρος απέφυγε τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες για να τονίσει πόσο ολοκληρωτικά οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει τον στρατό του Ιράν και να ενισχύσει τις υποψίες ότι δεν υπάρχει το παραμικρό σχέδιο για το τι θα ακολουθήσει.

Αφού είχε προηγουμένως αφήσει να εννοηθεί σε δημοσιογράφο του CBS News σε τηλεφωνική επικοινωνία ότι ο πόλεμος «είχε ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό, σχεδόν πλήρως», στη συνέχεια απέφυγε ερώτηση για το αν αυτό σήμαινε ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει αυτή την εβδομάδα. «Όχι, αλλά σύντομα. Νομίζω σύντομα. Πολύ σύντομα».

Οι δημοσιογράφοι προσπάθησαν ξανά: «Είπατε ότι ο πόλεμος έχει "σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί". Αλλά ο δικός σας υπουργός Άμυνας λέει ότι "αυτό είναι μόνο η αρχή". Ποιο από τα δύο ισχύει;»

«Νομίζω ότι θα μπορούσατε να πείτε και τα δύο», απάντησε ο Τραμπ, για να προσθέσει: «Είναι η αρχή της οικοδόμησης μιας νέας χώρας». Τι κι αν ο Τραμπ και κορυφαίοι σύμβουλοί του είχαν αποκλείσει μια προσπάθεια ανοικοδόμησης κράτους στο Ιράν· έχουν περάσει μόλις κάποιες ώρες, αλλά το ίδιο το όραμα του Τραμπ για το Ιράν φαίνεται να αλλάζει με κάθε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με δημοσιογράφο τις τελευταίες 10 ημέρες.

Χάρη στις δηλώσεις του στο CBS, υπήρξε η αίσθηση ότι ίσως προετοιμαζόταν να ανακοινώσει μια υπαναχώρηση στο πεδίο. Όμως απέφυγε να δηλώσει πως η επιχείρηση ολοκληρώθηκε και αντίθετα είπε ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί.

«Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε ήδη για μια τεράστια επιτυχία ή θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε περισσότερο», είπε. «Και θα προχωρήσουμε περισσότερο».

Νωρίτερα δε είχε υποστηρίξει σε ομιλία σε Ρεπουμπλικάνους συμμάχους πως «έχουμε κερδίσει με πολλούς τρόπους, αλλά δεν έχουμε κερδίσει αρκετά». Ήταν προφανώς μια δήλωση που προκάλεσε σύγχυση, με τους Δημοκρατικούς να σπεύδουν να την εκμεταλλευτούν, λέγοντας ότι οι στόχοι του Τραμπ για το Ιράν είναι ασυνάρτητοι ή απλώς ανύπαρκτοι.

«Μία λέξη για να συνοψίσει τη συνέντευξη Τύπου του Τραμπ: άσχετος», έγραψε ο Τσακ Σούμερ, επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία. «Δεν μπορεί να διατυπώσει ένα σχέδιο ή ένα όραμα γιατί δεν έχει σχέδιο ή όραμα. Δεν μπορεί καν να αποφασίσει αν η χώρα βρίσκεται ή όχι σε πόλεμο. Ρισκάρει την παγκόσμια οικονομία και τις ζωές εκατομμυρίων με βάση τις ιδιοτροπίες και τις διαθέσεις του».

Υπήρξαν και άλλες ενδείξεις για το πόσο απρόβλεπτη έχει γίνει η αμερικανική εξωτερική πολιτική. Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα χαλαρώσει τις κυρώσεις σε ορισμένες χώρες όσον αφορά τις πωλήσεις πετρελαίου, προκειμένου να βοηθήσει στην ηρεμία των αγορών, ανατρέποντας τις πολιτικές που ο ίδιος επέβαλε για το ρωσικό πετρέλαιο, σε μια προσπάθεια να «βοηθήσει» στον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται τελικά να μην επαναφέρουν αυτές τις κυρώσεις μόλις οι παγκόσμιες αγορές επανέλθουν στην κανονικότητα. «Ποιος ξέρει… ίσως να μην χρειαστεί να τις επιβάλουμε, θα υπάρχει τόση ειρήνη».

Όμως η πιο αδιανόητη στιγμή ήταν ο Τραμπ υπαινίχθηκε ότι το Ιράν είχε αποκτήσει κρυφά έναν πύραυλο Tomahawk και στη συνέχεια τον χρησιμοποίησε για να πλήξει ένα σχολείο θηλέων στην πόλη Μιναμπ, σκοτώνοντας περισσότερους από 168 ανθρώπους – οι περισσότεροι παιδιά.

Όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα αποδέχονταν οποιαδήποτε ευθύνη για το πλήγμα, το οποίο σημειώθηκε λίγο πριν οι ΗΠΑ χτυπήσουν μια ναυτική βάση, ο Τραμπ υποστήριξε πως «οι Tomahawk χρησιμοποιούνται από πολλές χώρες». «Το Ιράν έχει κάποιους Tomahawk», πρόσθεσε.

Αυτό ήταν περισσότερο απ’ όσο μπορούσαν να αντέξουν πολλοί από τους δημοσιογράφους στην αίθουσα.

«Μόλις υπονοήσατε ότι το Ιράν με κάποιον τρόπο απέκτησε έναν Tomahawk και βομβάρδισε το δικό του δημοτικό σχολείο την πρώτη ημέρα του πολέμου», είπε ένας δημοσιογράφος, πριν ρωτήσει γιατί «είστε το μόνο πρόσωπο στην κυβέρνησή σας που το λέει αυτό».

«Επειδή απλώς δεν γνωρίζω αρκετά για αυτό», απάντησε ο Τραμπ. «Νομίζω ότι είναι κάτι για το οποίο μου είπαν ότι βρίσκεται υπό διερεύνηση».