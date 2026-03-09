Παράλληλα, εκτιμάται ότι ενδέχεται να εμφανιστεί σχετική έλλειψη φορτίων LNG διεθνώς λόγω των εξελίξεων που συνδέονται με το Κατάρ. Σημαντικός παράγοντας θα αποτελέσει επίσης και η πορεία των θερμοκρασιών τους καλοκαιρινούς μήνες.

Στα 61 ευρώ ανά θερμική μεγαβατόρα διαμορφώνεται η τιμή του ολλανδικού TTF, που αποτελεί το βασικό ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς για το φυσικό αέριο, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 15%. Σε σχέση με τα επίπεδα των 25 δολαρίων που ήταν στις αρχές Ιανουαρίου η τιμή του TTF σημειώνει άνοδο 144%.

Η εξέλιξη αυτή έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς προμηθευτές ρεύματος προχωρούν σε αναθεωρήσεις των τιμολογίων τους στη λιανική προς τα πάνω, παρά το γεγονός ότι η χονδρική αγορά ενέργειας σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα δεν επηρεάζεται άμεσα από τις κινήσεις του TTF.

Στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου, το εμπόριο δεν επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το Κατάρ, καθώς οι ποσότητες που εισάγονται από τη συγκεκριμένη χώρα παραμένουν σχετικά περιορισμένες. Ωστόσο, οι επιπτώσεις εμφανίζονται έμμεσα μέσω της παγκόσμιας αγοράς. Χώρες που βασίζονται περισσότερο στις προμήθειες από το Κατάρ, όπως η Κίνα και η Ιαπωνία, αναμένεται να στραφούν στη spot αγορά για να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες, γεγονός που εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση τόσο των τιμών των spot φορτίων LNG όσο και των ναύλων μεταφοράς.

Παρά την ανοδική κίνηση των τιμών του φυσικού αερίου, οι εκτιμήσεις για τη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα τον Απρίλιο παραμένουν συγκρατημένες. Σύμφωνα με αναλύσεις της αγοράς, εφόσον η κατάσταση δεν επιδεινωθεί, δεν αναμένονται αυξήσεις στη χονδρική τιμή του επόμενου μήνα. Ο βασικός λόγος είναι ότι φέτος προβλέπεται να αυξηθούν σημαντικά οι ώρες μέσα στην ημέρα κατά τις οποίες οι τιμές θα διαμορφώνονται ακόμη και στο μηδέν, λόγω της υψηλής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ακόμη και αν το φυσικό αέριο κινηθεί ανοδικά, η επίδρασή του δεν αναμένεται να είναι αρκετά ισχυρή ώστε να οδηγήσει σε συνολική αύξηση των τιμών. Αντίθετα, εκτιμάται ότι τόσο τον Απρίλιο όσο και τον Μάιο οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας θα κινηθούν χαμηλότερα σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα.

Πιο σύνθετη εμφανίζεται η εικόνα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Το καλοκαίρι ξεκινά η περίοδος κατά την οποία οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να προχωρήσουν στην πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου ενόψει του επόμενου χειμώνα, μια διαδικασία που παραδοσιακά συνοδεύεται από έντονη εμπορική δραστηριότητα. Σε τέτοιες φάσεις της αγοράς, οι προμηθευτές βρίσκουν συχνά περιθώριο να αυξήσουν τις τιμές, ιδιαίτερα όταν η προσφορά στην παγκόσμια αγορά είναι περιορισμένη.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι ενδέχεται να εμφανιστεί σχετική έλλειψη φορτίων LNG διεθνώς λόγω των εξελίξεων που συνδέονται με το Κατάρ. Σημαντικός παράγοντας θα αποτελέσει επίσης και η πορεία των θερμοκρασιών τους καλοκαιρινούς μήνες. Σε περίπτωση έντονου καύσωνα, η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια θα αυξηθεί σημαντικά λόγω της ευρείας χρήσης κλιματιστικών, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές άλλες χώρες.

Η αγορά φυσικού αερίου λειτουργεί ουσιαστικά ως ένα σύστημα συγκοινωνούντων δοχείων, με τις εξελίξεις σε μεγάλες οικονομίες να επηρεάζουν άμεσα και τις τιμές στην Ευρώπη. Αν χώρες με ισχυρή οικονομική δυνατότητα, όπως η Κίνα ή η Ιαπωνία, μπορούν να προμηθεύονται φυσικό αέριο σε υψηλότερες τιμές για να διασφαλίσουν τις ανάγκες τους, τότε η πίεση αυτή μεταφέρεται και στις ευρωπαϊκές αγορές.

Ως εκ τούτου, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα δεν αποκλείεται να καταγραφούν ανοδικές τάσεις στις τιμές, χωρίς ωστόσο οι εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για επίπεδα που θα μπορούσαν να ξεφύγουν από τον έλεγχο της αγοράς.