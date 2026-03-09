Η αύξηση της τιμής του πετρελαίου διεθνώς μεταφέρεται άμεσα και στα πρατήρια καυσίμων, επιβαρύνοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με τις χονδρικές τιμές του diesel και θέρμανσης να αυξάνονται με διπλάσιο ρυθμό σε σχέση με την αμόλυβδη, αφού έχουν μεγαλύτερη ζήτηση.

Μεγάλες ανατιμήσεις καταγράφονται σε πετρέλαιο κίνησης (diesel) και θέρμανσης, ενώ και η τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει το 1,8 ευρώ ανά λίτρο, μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή που έχει προκαλέσει έντονες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Και το πετρέλαιο κίνησης έχει ξεπεράσει το 1,8 ευρώ το λίτρο σε πολλά βενζινάδικα της Αττικής.

Η αύξηση της τιμής του πετρελαίου διεθνώς μεταφέρεται άμεσα και στα πρατήρια καυσίμων, επιβαρύνοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με τις χονδρικές τιμές του diesel και θέρμανσης να αυξάνονται με διπλάσιο ρυθμό σε σχέση με την αμόλυβδη, αφού έχουν μεγαλύτερη ζήτηση.

Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στην Ελλάδα πλησιάζει τα 1,85 ευρώ ανά λίτρο, ενώ σε ορισμένες περιοχές και νησιά ξεπερνά ακόμη και τα 2 ευρώ. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα διαμορφώθηκε χτες Κυριακή (8.3.2026) στα 1,832 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το diesel στα 1,772 ευρώ ανά λίτρο. Το πετρέλαιο θέρμανσης κινήθηκε στα 1,366 ευρώ το λίτρο.

Να σημειωθεί ότι σήμερα Δευτέρα (9.3.2026), η τιμή του αργού πετρελαίου Brent εκτοξεύτηκε κατά 29% στα 119,50 δολάρια το βαρέλι και αυτή του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) έφτασε τα 119 δολάρια με αύξηση 31%. Στο τραπέζι βρίσκεται η επιστροφή του fuel pass, ενός έκτακτου μέτρου επιδότησης των καυσίμων στην αντλία, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2022.

Αν η τιμή διυλιστηρίου αυξηθεί κατά 20%, τότε η τιμή χονδρικής για την αμόλυβδη 95 θα διαμορφωθεί περίπου στα 1.592 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, δηλαδή περίπου 1,592 ευρώ ανά λίτρο προ ΦΠΑ. Με την προσθήκη του ΦΠΑ 24%, η τιμή αυτή θα φτάσει περίπου τα 1,975 ευρώ ανά λίτρο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δεδομένου ότι η μέση λιανική τιμή την Παρασκευή ήταν 1,788 ευρώ, μια πλήρης μετακύλιση της αύξησης της χονδρικής στην αγορά θα μπορούσε να οδηγήσει τη μέση τιμή της αμόλυβδης κοντά ή και πάνω από τα 2,10 ευρώ ανά λίτρο, ανάλογα με τα περιθώρια εμπορίας και τις μεταφορικές επιβαρύνσεις.

Μια αύξηση 20% στη χονδρική θα μπορούσε να ανεβάσει την τελική τιμή του diesel περίπου προς την περιοχή των 1,95 ευρώ ανά λίτρο, εφόσον η μεταβολή περάσει πλήρως στην αντλία.

Στην πράξη, οι αυξήσεις δεν μεταφέρονται πάντα άμεσα και πλήρως στη λιανική, καθώς παρεμβάλλονται παράγοντες όπως τα αποθέματα των πρατηρίων, ο ανταγωνισμός μεταξύ εταιρειών και πρατηρίων και οι διαφοροποιήσεις στα περιθώρια εμπορίας. Ωστόσο, μια τόσο μεγάλη μεταβολή στις τιμές διυλιστηρίου θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα ασκήσει σημαντικές ανοδικές πιέσεις στην αγορά καυσίμων τις επόμενες εβδομάδες.