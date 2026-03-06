Η παραδοχή του άφησε άφωνους δικαστές, δικηγόρους και συγγενείς θυμάτων.

Απίστευτο! Ο δικαστικός πραγματογνώμονας, ο ορισμένος από τον εφέτη ανακριτή, κρατά στο….σπίτι του το οπτικό υλικό που ο ίδιος υποστηρίζει ότι τράβηξε από τις πρώτες ώρες του πολύνεκρου δυστυχήματος, στα Τέμπη. Επί τρία χρόνια έχει στο σπίτι όπου διαμένει, φωτογραφίες, βίντεο ακόμη και λήψεις από drone, για τα οποία παραδέχτηκε ότι δεν ενημέρωσε ούτε καν τον εφέτη ανακριτή!

Στο πλαίσιο της κατάθεσής του για τρίτη ημέρα, ο δικαστικός πραγματογνώμονας Σταύρος Μπατζόπουλος, μετά από επίμονες ερωτήσεις της συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας, Στέλλας Βαλάνη, ισχυρίστηκε, με αξιοπρόσεκτη….αυτοπεποίθηση πως ο ίδιος εκτίμησε ότι αυτό το υλικό δεν χρειαζόταν να μπει στη δικογραφία!

Για το λόγο αυτό και μετά από «μάχη» των συνηγόρων των συγγενών των θυμάτων, το δικαστήριο διέταξε να κατασχεθεί σήμερα κιόλας όλο το υλικό από το σπίτι και των δύο δικαστικών πραγματογνωμόνων αλλά και να ανακτηθούν όλα τα δεδομένα που περιέχονται στα κινητά τους τηλέφωνα.

Απαντώντας στις εκκλήσεις που του απηύθυναν οι μανάδες των παιδιών τα οποία χάθηκαν στα Τέμπη, να παραδώσει οικειοθελώς το κινητό του τηλέφωνο, αρνιόταν κατηγορηματικά λέγοντας πως το χρειάζεται για το Σαββατοκύριακο!!!

Να σημειωθεί ότι και ο δεύτερος δικαστικός πραγματογνώμονας όταν κλήθηκε από την πρόεδρο του δικαστηρίου, παρέδωσε αυτοβούλως ένα σκληρό δίσκο που είχε μαζί του, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.

Σε κλίμα έντασης

Όπως ήταν αναμενόμενο, η συνεδρίαση του δικαστηρίου φορτίστηκε ιδιαίτερα, μετά την παραδοχή και τη συνολική στάση του πραγματογνώμονα.

Οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα αυτιά τους, όπως και οι συγγενείς που παρακολουθούσαν και σήμερα τη δίκη για τα εξαφανισμένα βίντεο από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

«Ντροπή. Εμείς πήραμε τα παιδιά μας καμένα σε σακούλες κι εσύ δεν θέλεις να αποχωριστείς το κινητό σου», φώναζαν οι συγγενείς.

Την κατάσχεση του κινητού τηλεφώνου του πραγματογνώμονα με τη διαδικασία του αυτοφώρου, ζήτησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία τόνισε πως θα έπρεπε να ασκηθεί δίωξη σε βάρος του για αυτήν την πράξη.

Στο ίδιο κλίμα ήταν και οι υπόλοιποι δικηγόροι των θυμάτων, όπως ο Δαμιανός Μπαλασούλης, ο Αντώνης Ψαρόπουλος (πατέρας της Μάρθης) και ο Δημήτρης Σκαρίπας και η Μαρία Γρατσία.

Η πρόταση της εισαγγελέως ήταν να κατασχεθεί το υλικό που περιέχεται μόνο στα λάπτοπ και στους εξωτερικούς σκληρούς δίσκους. Χρειάστηκε να παρέμβει η Δέσποινα Γκανίδου, μητέρα του 23χρονου θύματος Δημήτρη Παπάζογλου. Η ίδια είναι καθηγήτρια Πληροφορικής και κλήθηκε από την εισαγγελέα προκειμένου να εξηγήσει ότι το πρωτογενές υλικό βρίσκεται στα κινητά των δικαστικών πραγματογνωμόνων και συνεπώς θα ήταν λάθος να μη διαταχθεί η ανάκτηση του.

Για πάνω από πέντε ώρες οι συνήγοροι των θυμάτων κατέβαλαν αγώνα για να υπενθυμίσουν στο δικαστήριο ότι η διεξαχθείσα δίκη αφορά είτε κατασχέσεις υλικού που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ είτε κατασχέσεις που διατάχθηκαν καθυστερημένα και με λάθος τρόπο.

Αντεγκλήσεις μεταξύ των δικηγόρων

Από τη διαδικασία δεν έλειψαν και οι αντεγκλήσεις μεταξύ των δικηγόρων των δύο πλευρών.

Ο συνήγορος υπεράσπισης Βασίλης Καπερνάρος διαπληκτίστηκε με πολίτη από το ακροατήριο ο οποίος παρακολουθεί τη δίκη για να συμπαρασταθεί με αυτόν τον τρόπο στους συγγενείς των θυμάτων. Μάλιστα σε διακοπή της διαδικασίας, αναγκάστηκαν να παρέμβουν οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στην αίθουσα για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Δευτέρα.