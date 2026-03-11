Από την «Αυγή του Θριάμβου» μέχρι τον «Προστάτη Οικογενείας», αυτές είναι οι εμφανίσεις του Γιώργου Μαρίνου στον κινηματογράφο.

Ο Γιώργος Μαρίνος εκτός από την ιστορία που άφησε στη σκηνή, ως ο πρώτος πραγματικός σόουμαν στην Ελλάδα, εμφανίστηκε και στην μεγάλη οθόνη.

Οι πρώτες του κινηματογραφικές εμφανίσεις γίνονται το 1960 στις ταινίες «Η φτωχούλα και το βασιλόπουλο» και «Η αυγή του θριάμβου». Στην πρώτη, σε σκηνοθεσία Κώστα Στράντζαλη, παίζει δίπλα στους Άντζελα Ζήλια και Γιώργο Καμπανέλλη, ενώ η δεύτερη είναι μια πολεμική ταινία του Φίλιππου Φυλακτού στην οποία πρωταγωνιστούν οι: Γιώργος Φούντας, Τάκης Μηλιάδης, Θανάσης Βέγγος, Σούλη Σαμπάχ, κ.ά.

{https://youtu.be/EsCaepq-7Hs?si=DrDGziyJuT1rQR7I}

Το 1963 παίζει στην ταινία «Ο τρίτος δρόμος». Σε αυτή υποδύεται τον γιο της Τασσώς Καββαδία και του Δημήτρη Μυράτ. Συμμετέχουν ακόμα οι: Μάρω Κοντού, Ανδρέας Φιλιππίδης, Έλλη Φωτίου, κ.ά.

{https://youtu.be/9jm8QBlYKkE?si=R6JUpFjMSNyv-xTe}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το 1967, ο Γιώργος Μαρίνος συμμετέχει στην ταινία «Για την καρδιά της ωραίας Ελένης» μαζί με τους: Ελένη Ανουσάκη, Αλέκο Τζανετάκο, Διονύση Παπαγιαννόπουλο, Τζόλυ Γαρμπή, Βασίλης Καϊλα, Σωτήρη Μουστάκα, Τάκη Μηλιάδης.

Οι κινηματογραφικές του εμφανίσεις συνεχίζονται και τη δεκαετία του '70. Το 1970 τραγουδάει στις «Όμορφες μέρες» του Κώστα Ασημακόπουλου και σε μουσική Γιάννη Σπανού. Παίζουν οι: Αλεξάνδρα Λαδικού, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Ελένη Ανουσάκη, Μαρίκα Νέζερ, Γιώργος Τζώρτζης, Αλέκος Αλεξανδράκης, Μηνάς Χατζησάββας, Υβόννη Μαλτέζου. Τραγουδούν οι: Μιχάλης Βιολάρης, Δήμητρα Γαλάνη, Αλέκα Μαβίλη, Πόπη Αστεριάδη, Μανώλης Μητσιάς, Δάκης.



{https://youtu.be/PPjawDSmRA8?si=2BRMKd0B2b2sqmYq}



Ακολουθούν οι ταινίες «Μπουμ ταρατατζούμ» (1972) του Ερρίκου Θαλασσινού με πρωταγωνιστές τους: Γιώργος Κωνσταντίνου, Κάτια Δανδουλάκη, Θύμιο Καρακατσάνη, Νίκο Βασταρδή, Μάκη Δεμίρη, Όλγα Πολίτου και άλλους και «Στα δίχτυα της αράχνης» (1973) με τις Κάτια Δανδουλάκη και Καίτη Παπανίκα.



{https://youtu.be/2369RYVv3iA?si=P5pG-t5d89yn_CgL}

Το 1974 εμφανίζεται στη γνωστή ταινία «Οκέυ, φίλε» και πάλι με την Κάτια Δανδουλάκη και τις Μαρία Ιωαννίδου και Γωγώ Ατζολετάκη. Σύμφωνα με την περιγραφή της ταινίας: Ένας τραγουδιστής, ο οποίος πηγαίνει στην Αμερική ελπίζοντας να κάνει καριέρα, βρίσκεται μπλεγμένος σε μια υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Αρνείται να μπει σε αυτό το κύκλωμα, και στην προσπάθειά του αυτή τον στηρίζει μια κοπέλα. Ο νεαρός θα καταφέρει, με πολλές δυσκολίες και με τη βοήθεια ενός αδίστακτου και ιδιοτελή μάνατζερ, να κάνει καριέρα και να πλουτίσει.

{https://youtu.be/zNAKt-TfvWA?si=LoXxaGRMrcdA1qYY}

Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά, ο Μαρίνος παίζει στον «Ηνίοχο» του 1995 στην οποία συμμετέχει και ο Τζίμης Πανούσης.



Στα τέλη της δεκαετίας του '90 και συγκεκριμένα το 1998, τον βλέπουμε στον «Προστάτη Οικογένειας» του Νίκου Περράκη στο οποίο συμμετέχει πλήθος ηθοποιών και γνωστών προσωπικοτήτων: Ρένος Χαραλαμπίδης, Κατερίνα Γιατζόγλου, Ναταλία Παπαϊωάννου, Μάγκυ Χαραλαμπίδου, Άλκης Παναγιωτίδης, Ντίνα Κώνστα, Γιώργος Κοτανίδης, Τάκης Σπυριδάκης, Γιάννης Μποσταντζόγλου, Αλέκος Συσσοβίτης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Τζίμης Πανούσης, Γιώργος Τσεμπερόπουλος, Φρόσω Ράλλη, Σίλας Σεραφείμ, Αντώνης Πάλλης, Χρήστος Χωμενίδης και πολλοί άλλοι.



{https://youtu.be/bixXyXlBMx0?si=__gTn59DQx0Ifa0n}



Η τελευταία κινηματογραφική εμφάνιση του Γιώργου Μαρίνου είναι στην ταινία «Οι ακροβάτες του κήπου» του Χρήστου Δήμα το 2001, δίπλα στους: Γιώτα Φέστα, Θέμις Μπαζάκα, Χρήστος Νομικός, Έρση Μαλικένζου, Βάνα Ραμπότα, Νένα Μεντή, Μηνά Χατζησάββα κ.ά.



{https://youtu.be/0YeW8NUku2k?si=pfeLq6TJ_fBZEa1v}



