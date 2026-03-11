«Ήσουν μεγάλος σταρ, αγάπη μου... να σβήσουν οι προβολείς...».

Ο Γιώργος Μαρίνος δεν ήθελε να γίνει κάτι συνηθισμένο. Ήθελα να τα κάνει όλα. Να τραγουδάει, να χορεύει, να γελάει και να κάνει και τους άλλους να γελούν. Και τα κατάφερε...

Ο πρώτος σόουμαν της Ελλάδας, ο πρώτος μεγάλος περφόρμερ που με τις καυστικές ατάκες του, τις παρλάτες τους, τις μιμήσεις, τα σκετς και τα τραγούδια του, «έφυγε» από τη ζωή, αθόρυβα, σε ηλικία 87 ετών.

Στη Μέδουσα, η οποία ταυτίστηκε με το όνομά του για σχεδόν είκοσι χρόνια, ο Μαρίνος μετά το 1974 συνήθιζε να κλείνει το πρόγραμμα του με το τραγούδι «Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα» και να συγκινεί. Τη μουσική του τραγουδιού είχε γράψει ο Νίκος Δανίκας και τους στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Όπως είχε πει ο ίδιος «στη Μέδουσα δεν έκανα πρόγραμμα, έκανα ζωή».

Ο Γιώργος Παπαστεφάνου γράφει: «Η μοναξιά τού καλλιτέχνη όταν σβήνουνε τα φώτα, ήταν από τότε ένα θέμα. Γι’ αυτό κλείναμε έτσι την αστραφτερή Μουσική βραδιά που είχαμε αφιερώσει στον Γιώργο Μαρίνο τον Μάρτιο τού 1976. "Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα, η αίθουσα τούτη θ’ αδειάσει και κει στα τραπέζια τα πρώτα, θα’ ρθεί η ερημιά να κουρνιάσει". Ακόμα τότε βέβαια ο Γιώργος Μαρίνος έλαμπε πάνω στην πίστα και κανείς μας δεν φανταζόταν τον επίλογο που θα τού έγραφε η ίδια η ζωή. Στο στέκι του, τη Μέδουσα είχαμε κάνει τα περισσότερα γυρίσματα και ο Νίκος Δανίκας, που είχε την μουσική επιμέλεια και συνόδευε με την ορχήστρα του τον Γιώργο, είχε ντύσει με μουσική τους στίχους τού Λευτέρη Παπαδόπουλου. «Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα, κανείς δεν θα μείνει εδώ γύρω κι εγώ μοναχός μου σαν πρώτα, σε κάποια καρέκλα θα γείρω». Αυτή η εκπομπή παραμένει από τις πιο αγαπημένες μου. Και πάντα μεγάλη είναι η αγάπη μου και απέραντος ο θαυμασμός μου για τον Γιώργο. Την τηλεσκηνοθεσία τής εκπομπής είχε αναλάβει η Μίκα Ζαχαροπούλου, τη διεύθυνση παραγωγής η Κατερίνα Κατωτάκη.

{https://youtu.be/udd6a4upaVw?si=aN5NcODnjZHaqpNR}

Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα

κανείς δε θα μείνει εδώ γύρω

κι εγώ μοναχός μου όπως πρώτα

σε κάποια καρέκλα θα γείρω.



Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα

κι εγώ ο πολύς ο σπουδαίος

θα φύγω απ’ την πίσω πόρτα

σκυφτός, σιωπηλός, τελευταίος



Ο Γιώργος Μαρίνος δεν ήθελε απλώς να πει τραγούδια. Ήθελε να φτιάξω μικρό θέατρο μέσα στη μουσική. Και το έκανε. Ωστόσο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τη μεγάλη δισκογραφία του, όσο και τις συμμετοχές του σε δίσκους άλλων καλλιτεχνών.

Θα θυμηθούμε λοιπόν τη συμμετοχή του στην «Οδό ονείρων» του Μάνου Χατζιδάκι, μαζί με τους Δημήτρη Χορν, Ρένα Βλαχοπούλου, Μάρω Κοντού και άλλους καλλιτέχνες. Σε αυτή, που αποτέλεσε το πρώτο σκαλοπάτι για την τεράστια καριέρα του ως περφόρμερ, ο Μαρίνος τραγούδησε το: «Κάθε κήπος έχει μια φωλιά για τα πουλιά, κάθε δρόμος έχει μια καρδιά για τα παιδιά…».

{https://youtu.be/2zhAovBQra8?si=VmFxi36MlHDiJntQ}

Εξαιρετική ήταν η ερμηνεία του σε ακόμα ένα τραγούδι του Χατζιδάκι. Το «Ηθοποιός σημαίνει φως» που περιγράφει τη διττή φύση του ηθοποιού και η πρώτη εκτέλεση ανήκει στον Δημήτρη Χορν.

{https://youtu.be/n6Dxr1abUXg?si=Yb97kqJyoIgUWkeJ}

Ο Μαρίνος το 1971 τραγούδησε Άκη Πάνου στο ελαφρολαϊκό «Ήπια τα χείλη σου και χάνομαι»...

{https://youtu.be/ELOggnL9F4I?si=b6yytaGU8zC9CkXH}

Επίσης, Γιάννη Σπάνο. Ποια τραγούδια να πρωτοθυμηθεί κανείς: «Το Χριστινάκι», «Φρέρε Ζακ», «Ζήτησα απ’ τον άνεμο», «Πέτρινος δρόμος», «Μη μου μιλάς γι’ αγάπη».

{https://youtu.be/TG8fnQyTEPM?si=c-6b6Ikk9dsqf_tV}

Το 1974 συνεργάστηκε δισκογραφικά με τον Μίμη Πλέσσα. στους δίσκους «Λουκιανου Νεκρικοι Διαλογοι» και «Παράσταση». Από τον πρώτο ακούμε το «Ήτανε δυο εφοπλιστές/ ο Μοίριχος κι ο Αριστεύς» που ερμηνεύει ο Γιώργος Μαρίνος με την Κατιάνα Μπαλανίκα.

{https://youtu.be/LREf99MswXc?si=3zpcDcTQtbMOIQ23}

Το 1976, ο Μαρίνος κυκλοφόρησε τον δίσκο «Ροζ Προκηρύξεις» που μας έδωσε μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια (Η Πλάκα, Acropolis by night (Η Ασπασία), Χωρίς ελπίδες στο ζαχαροπλαστείο, κ.ά.) σε μουσική Νίκου Δανίκα στίχους Παύλου Μάτεσι.

{https://youtu.be/BChG4orb5Nw?si=1N-4CQHFIJX_bAy-}

Το 1979 κυκλοφορεί το LP «Γιώργος Μαρίνος» και περιέχει ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Μαρίνου με τίτλο: «Κάνε μου λιγάκι μμμ…». Στον δίσκο βρίσκουμε ακόμα το «Ερημονήσι Μύκονος» και το «Σαββατόβραδο στο τραίνο» των Γιώργου Κατσαρού και Πυθαγόρα.

{https://youtu.be/WAJObfEjEeQ?si=n__2V8VQX8XisWJr}

Στο άλμπουμ «Ό,τι Ανεβαίνει… Κατεβαίνει» που κυκλοφόρησε το 1982, τραγούδησε Γιάννη Πάριο στο «Σ’ αγαπώ μα δε σε θέλω».



{https://youtu.be/HvA-zTavVp0?si=uTltBDp1oNlGWPdd}



Το 1983 ο Μαρίνος συνάντησε τον Σταμάτη Κραουνάκη στον δισκο «Μόνον Άντρες». Οι δυο τους συναντήθηκαν ξανά στο άλμπουμ «Αυτός, ο Γιώργος» του 1991 που περιλαμβάνει τραγούδια όπως τα «Μάθημα ελληνικής ιστορίας» και «Ανατολικά της Εδέμ».

{https://youtu.be/bD7MypIlph0?si=J-MZJdMDMJNnTvhe}

Το 1993, ο Μαρίνος κυκλοφορεί το άλμπουμ «Ο Παίκτης» με τραγούδια όπως τα: «Φίλοι μου παιδιά», «Ali Kerim Bei», «Μια νύχτα στο Βοτανικό» με την συμμετοχή του Δημήτρη Χορν.

{https://youtu.be/NEtqXGVTeps?si=XGuLwJ0n9XN8kOpJ}