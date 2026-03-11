Η διαδικασία αποτελεί το Β’ στάδιο του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.

Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2026, που αφορά την πλήρωση 2.628 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε φορείς του Δημοσίου.

Η προκήρυξη απευθύνεται αποκλειστικά σε υποψηφίους που συμμετείχαν στον 2ο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (1Γ/2025) και αφορά θέσεις της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) σε διάφορους κλάδους και ειδικότητες.

Μεταξύ των ειδικοτήτων που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη είναι:

ΤΕ Πληροφορικής – 439 θέσεις

ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών / Διοικητικού-Λογιστικού – 439 θέσεις

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών – 288 θέσεις

ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών – 229 θέσεις

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – 200 θέσεις

ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών – 156 θέσεις

ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας – 118 θέσεις

ΤΕ Δημοσιονομικών και Εφοριακών – 83 θέσεις

ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας – 63 θέσεις

Παράλληλα, προβλέπονται θέσεις και σε άλλους τομείς όπως βιβλιοθηκονομία, κοινωνική εργασία, εργοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, γεωπονία, τεχνολογία τροφίμων, συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.

Απαραίτητα προσόντα

Για ορισμένες ειδικότητες απαιτούνται πρόσθετα προσόντα, τα οποία οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικά φύλλα και υπηρεσίες διαδικτύου) και η πολύ καλή ή άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα γενικά και ειδικά προσόντα θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

Η διαδικασία αποτελεί το Β’ στάδιο του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού και για τη συμμετοχή δεν απαιτείται παράβολο.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 στις 14:00 το μεσημέρι.