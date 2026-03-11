Η ατάκα της παρουσιάστριας.

Με έντονη χιουμοριστική διάθεση ξεκίνησαν το Κοινωνία Ώρα Mega, η Ανθή Βούλγαρη κι ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

Έχοντας διάφορες λιχουδιές στο τραπέζι της εκπομπής, η παρουσιάστρια δεν κρατήθηκε και «πείραξε» τον συνάδελφό για αυτά που τρώει. «Όχι, θα το πω, θα το πω. Μας λέει όλη μέρα εδώ, «ο κύριος Χασαπόπουλος δεν τρώει τίποτα, πεινάει, πονάει το στομάχι του», δεν το πιστεύω. Τρώς χαζομάρες», του είπε. «Όχι, δεν τρώω... ναι, αυτό ξαναπές το. Είναι αλήθεια αυτό», αποκρίθηκε εκείνος γελώντας.

