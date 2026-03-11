Παράλληλα με τη μάχη για τη ζωή του ο 56χρονος αστυνομικός έδινε αγώνα προκειμένου οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν.

«Έφυγε» από τη ζωή ο 56χρονος αστυνομικός Θωμάς Πουλιόπουλος, ο οποίος είχε ενημερωθεί με καθυστέρηση ενός ολόκληρου χρόνου από το 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ότι έπασχε από καρκίνο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το μαρτύριο για τον άτυχο άνδρα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2022, όταν και εισήχθη στο στρατιωτικό νοσοκομείο με έντονο πόνο στην κοιλιακή χώρα και τελικά υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεσης σκωληκοειδίτιδας. Έναν χρόνο αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2023, ενημερώθηκε πως τελικά έπασχε από καρκίνο.

