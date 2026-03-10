Σε μία ξαφνική αποκάλυψη για την υγεία του προχώρησε ο Γιάννης Αεράκης.

Την μάχη που δίνει με τον καρκίνο έδωσε στη δημοσιότητα ο γνωστός YouTuber Γιάννης Αεράκης, με βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Γιάννης Αεράκης ενημέρωσε το κοινό ότι ξεκινάει άμεσα χημειοθεραπείες, με τα μηνύματα συμπαράστασης να είναι αμέτρητα.

«Ακούστε λίγο, περνάω καρκίνο, το έχουμε καταλάβει αυτό, το ξέρετε. Δεν είμαι και πολύ χαρούμενος να σας πω την αλήθεια. Αύριο μπαίνω νοσοκομείο, ξεκινάμε χημειοθεραπείες αδέρφια, σύντομα θα με δείτε καραφλό», είπε στο βίντεο που δημοσίευσε.

{https://youtu.be/ZzrhyhzZOFM?si=oH1R1a0B1couA6FF}

Στο ίδιο μήνυμα αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που ενδέχεται να φέρει η θεραπεία, σημειώνοντας: «Επίσης, από αύριο ξεκινάω να μην είμαι και πολύ καλά. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει αυτό, ελπίζω να τα καταφέρουμε να είμαστε εδώ, να κάνουμε στριμάκια, μπορεί να μην τα καταφέρουμε».

Ο Γιάννης Αεράκης ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της υγείας του. «Πιστεύω έχουμε αρκετή δύναμη και στήριξη από όλα τα παιδιά εδώ μέσα. Το πιστεύω ότι το έχω, νομίζω θα τα καταφέρω και θα βγούμε δυνατοί από αυτή τη μάχη», ανέφερε. Όπως είπε, υπάρχουν στιγμές που αισθάνεται καλύτερα αλλά και άλλες πιο δύσκολες. «Δεν με νοιάζει, δεν το έχω πάρει πεσιμιστικά, δεν με έχει ρίξει. Υπάρχουν μέρες που είμαι στα πάνω μου, υπάρχουν μέρες που είμαι στα κάτω μου», είπε.