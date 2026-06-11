Το ΕΚΠΑ γίνεται το πρώτο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα με πλήρη κάλυψη από απινιδωτές.

Σε μια σημαντική κίνηση ενίσχυσης της ασφάλειας και της πρόληψης προχωρά το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το οποίο αποκτά συνολικά 106 αυτόματους εξωτερικούς απινιδωτές (AED) σε όλα τα κτήριά του στην Αττική και την Εύβοια. Η πρωτοβουλία αυτή καθιστά το ίδρυμα το πρώτο πανεπιστήμιο στη χώρα με τόσο εκτεταμένη κάλυψη σε συστήματα άμεσης αντιμετώπισης καρδιακής ανακοπής.

Η δράση υλοποιείται χάρη σε μεγάλη δωρεά του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη – UNI-PHARMA & InterMed, μέσω της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου, Ιουλίας Τσέτη, και συνοδεύεται από ισάριθμα kit πρώτων βοηθειών. Οι απινιδωτές θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένα σημεία των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων, μετά από επιστημονική χαρτογράφηση, ώστε να είναι άμεσα προσβάσιμοι σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του Πανεπιστημίου, στόχος είναι η δημιουργία ενός οργανωμένου και αποτελεσματικού δικτύου άμεσης ανταπόκρισης, που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό στα πρώτα κρίσιμα λεπτά ενός επεισοδίου καρδιακής ανακοπής. Όπως επισημαίνεται, η έγκαιρη χρήση απινιδωτή αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης, γεγονός που καθιστά τέτοιες παρεμβάσεις ιδιαίτερα κρίσιμες για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Σε δήλωσή του ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Με ιδιαίτερη συγκίνηση και ευγνωμοσύνη, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποδέχεται τη δωρεά 106 απινιδωτών από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη και Επίτιμη Διδάκτορα του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρία Ιουλία Τσέτη, εις μνήμην της καθηγήτριας Ιωάννας Ανδρεάδου. Πρόκειται για μία δωρεά εξαιρετικής σημασίας, η οποία ενισχύει ουσιαστικά το επίπεδο ασφάλειας του Πανεπιστημίου μας και συμβάλλει στην προστασία χιλιάδων φοιτητών, διδασκόντων, εργαζομένων και επισκεπτών στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αττική και την Εύβοια. Η πρωτοβουλία αυτή συνδέεται άμεσα με μια στρατηγική επιλογή της Διοίκησης του Πανεπιστημίου μας: τη δημιουργία ενός ασφαλούς, ανθρώπινου και σύγχρονου ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, όπου η πρόληψη, η ετοιμότητα και η φροντίδα για τον συνάνθρωπο αποτελούν καθημερινή προτεραιότητα. Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα σύγχρονα συστήματα υγείας και είναι γνωστό ότι τα πρώτα λεπτά είναι καθοριστικά για τη διάσωση μιας ανθρώπινης ζωής. Για τον λόγο αυτό, η εγκατάσταση των απινιδωτών θα συνοδευτεί από προγράμματα εκπαίδευσης φοιτητών και προσωπικού στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής και στη χρήση απινιδωτή, ώστε να δημιουργηθεί ένα οργανωμένο δίκτυο άμεσης ανταπόκρισης στους χώρους του Πανεπιστημίου».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, η εγκατάσταση του εξοπλισμού θα συνοδευτεί από προγράμματα εκπαίδευσης φοιτητών, διδασκόντων και προσωπικού στη βασική υποστήριξη ζωής και στη χρήση απινιδωτή, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ετοιμότητα της πανεπιστημιακής κοινότητας σε επείγοντα περιστατικά.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του ΕΚΠΑ για τη βελτίωση της υγείας, της πρόληψης και της ασφάλειας στους χώρους του, επιβεβαιώνοντας τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του ιδρύματος και τη διαρκή του επένδυση σε δράσεις με άμεσο κοινωνικό όφελος.