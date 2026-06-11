Καθοδικά αναμένεται να κινηθούν οι βάσεις 2026. Τι λέει στα ΝΕΑ ο Γιάννης Βαφειαδάκης είναι Πρόεδρος Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ).

Πτώση για τις βάσεις 2026 βλέπει ο Γιάννης Βαφειαδάκης, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ). Σύμφωνα με όσα γράφει στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ που κυκλοφορεί σήμερα η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από «δύο ταχύτητες»: μαθήματα με αυξημένη δυσκολία που βάζουν φρένο στους αριστούχους και μαθήματα με σαφήνεια που επιτρέπουν καλές επιδόσεις.

Πρώτη Εκτίμηση Βάσεων ανά Επιστημονικό Πεδίο

1ο Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Η εικόνα παρουσιάζει πτωτικές τάσεις ειδικά στις Υψηλόβαθμες Σχολές (Νομική, Ψυχολογία). Μεσαίες και Χαμηλόβαθμες Σχολές: Θα υπάρξουν μικρές μεταβολές, καθώς η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) συνεχίζει να θέτει το ελάχιστο όριο εισόδου.

2ο Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

Εδώ παρατηρείται πτωτική τάση ξεκινώντας από τις περιζήτητες σχολές.

Πολυτεχνικές Σχολές (Αθήνα, Θεσσαλονίκη), Μαθηματικά / Φυσικά Τμήματα: Αναμένεται πτώση.

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3ο Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

Στο κατ’ εξοχήν πεδίο των αριστούχων, η Βιολογία αποτελεί τον ρυθμιστή. Οι αυξημένες απαιτήσεις στο μάθημα αυτό, σε συνδυασμό με τη Χημεία, αναμένεται να πιέσουν τις βάσεις προς τα κάτω.

Ιατρικές Σχολές: Εκτιμάται πτώση, καθώς ο αριθμός των υποψηφίων που θα προσεγγίσουν το απόλυτο άριστα (19-20) θα είναι μειωμένος.

4ο Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

Πτωτική τάση: Η Πληροφορική θα δώσει πολλά 18άρια και 19άρια, όμως η Οικονομία και τα Μαθηματικά θα λειτουργήσουν ως ισχυρό φρένο λόγω της δυσκολίας της. Δημοφιλή Τμήματα (Πληροφορικής, Οικονομικά Αθήνας): Οι βάσεις θα κινηθούν στα περσινά επίπεδα, καθώς η άνοδος από την Πληροφορική θα εξουδετερωθεί από τις χαμηλότερες επιδόσεις στην Οικονομία. Περιφερειακά Τμήματα: Αναμένεται να υπάρξουν μικρές μεταβολές, με την ΕΒΕ να καθορίζει τη δυνατότητα υποβολής μηχανογραφικού.

Συμπερασματικά

Οι Πανελλαδικές του 2026 δεν αναμένεται να παρουσιάσουν ακραίες βαθμολογικές εκπλήξεις. Η επιλογή των θεμάτων επέτρεψε στους επαρκώς προετοιμασμένους να γράψουν καλά, αλλά έθεσε σαφή όρια για την απόλυτη αριστεία. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως οι διαβασμένοι υποψήφιοι μπορούσαν να προσεγγίσουν μια βαθμολογία της τάξεως του 10 ενώ δυσκολότερα μπορούσαν να φτάσουν το 16-17 και άνω, υπολογίζουμε πως θα υπάρξει μια πτώση στα ρετιρέ των σχολών ενώ στις λιγότερο δημοφιλείς σχολές ενδέχεται να υπάρξουν μεταβολές είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών που θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Παιδείας τις επόμενες εβδομάδες θα κλειδώσουν την τελική εικόνα.