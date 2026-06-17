Η θαλάσσια χελώνα μεταφέρθηκε στη Γλυφάδα για περίθαλψη.

Eπιχείρηση διάσωσης θαλάσσιας χελώνας ολοκληρώθηκε με επιτυχία στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, στον Κάβο Μαλέα, όπου εντοπίστηκε με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, το οποίο εκτιμάται ότι προκλήθηκε από σκόπιμο χτύπημα.

Καθοριστική ήταν η συμβολή του Τάκη Μέντη, ο οποίος βρισκόταν στη θάλασσα με το σκάφος του όταν εντόπισε τη χελώνα. Άμεσα προχώρησε στη διάσωσή της και τη μετέφερε με ασφάλεια στο λιμάνι, ώστε να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ακολούθησε επικοινωνία με το συνεργαζόμενο κέντρο του ΑΡΧΕΛΩΝ και, αφού σταθεροποιήθηκε η κατάσταση του ζώου, οργανώθηκε η άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο θαλάσσιων χελωνών στη Γλυφάδα.

Τη μεταφορά ανέλαβε η Ομάδα Διάσωσης του Συλλόγου (ΔΑΕ), με στόχο η χελώνα να λάβει την εξειδικευμένη φροντίδα και περίθαλψη που απαιτεί η κατάστασή της.

Το περιστατικό έρχεται να υπενθυμίσει τη σημασία της προστασίας της θαλάσσιας ζωής, αλλά και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι πολίτες και οι εθελοντές στην έγκαιρη διάσωση τραυματισμένων άγριων ζώων.

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Η ανάρτηση του Συλλόγου Τουλίπα Γουλιμή

ΜΕ ΣΚΟΠΙΜΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΧΕΛΩΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΟΝ ΚΑΒΟ ΜΑΛΕΑ

Μια ακόμη επιτυχημένη διάσωση.

{https://www.facebook.com/reel/997217249713503}

Ένας υπέροχος άνθρωπος ο Τάκης Μέντης ήταν στην θάλασσα με το σκάφος του, την διέσωσε και μας την έφερε στο λιμάνι. Μετά από συνεννόηση και σταθεροποίηση του ζώου με το συνεργαζόμενο Κέντρο του ΑΡΧΕΛΩΝ, το ζώο μεταφέρθηκε άμεσα για το νοσοκομείο θαλάσσιων χελωνών στη Γλυφάδα από την Ομάδα Διάσωσης του Συλλόγου (ΔΑΕ) όπου εκεί θα έχει την καλύτερη δυνατή φροντίδα.