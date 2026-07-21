Οι πυροσβέστες προσέγγισαν το σημείο και κατάφεραν να μεταφέρουν τον τραυματία σε ασφαλές σημείο.

Συναγερμός σήμανε στη Σαμοθράκη, μετά τον τραυματισμό ενός 50χρονου άνδρα ισραηλινής καταγωγής στις Βάθρες του νησιού.

Ο άνδρας τραυματίστηκε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ύστερα από πτώση από μεγάλο ύψος, σε δύσβατο σημείο της περιοχής, όπου η πρόσβαση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Άμεσα, μετά την ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, κινητοποιήθηκε το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαμοθράκης.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν το σημείο και κατάφεραν να μεταφέρουν τον τραυματία σε ασφαλές σημείο. Στη συνέχεια, ο 50χρονος παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε για τη διακομιδή του και την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.