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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Άνω Κεράσοβο Αιτωλοακαρνανίας – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, ρίψεις από 4 εναέρια.

Φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Άνω Κεράσοβο Αιτωλοακαρνανίας, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί συνολικά 23 πυροσβέστες, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχει μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), καθώς και εθελοντές πυροσβέστες που συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης.

Οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν με 8 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 4 αεροσκάφη, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς και να τεθεί υπό έλεγχο το μέτωπο.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες, έχοντας ως κύριο στόχο τον περιορισμό της πυρκαγιάς και την προστασία των γύρω εκτάσεων.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2079904496050721268}