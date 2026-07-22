Πάνω από τους μισούς από τους επιπλέον θανάτους στη Γαλλία καταγράφηκαν μεταξύ 25 και 27 Ιουνίου.

Η Γαλλία κατέγραψε τον περασμένο Ιούνιο πάνω από 5.700 επιπλέον θανάτους λόγω του καύσωνα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές.

Το υπουργείο Υγείας της Γαλλίας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ο αριθμός των επιπλέον θανάτων από τις 17 Ιουνίου ως τις 21 Ιουλίου κατέγραψε άνοδο της τάξης του 36% φτάνοντας στους 5.764.

Πάνω από τους μισούς καταγράφηκαν μεταξύ 25 και 27 Ιουνίου. Τα δύο τρίτα από τους επιπλέον αυτούς θανάτους αφορούν ανθρώπους 75 ετών και άνω.

Η αιτία θανάτου ωστόσο για όσους πέθαναν μεταξύ 17 Ιουνίου και 2 Ιουλίου αναφέρεται ως «όλες οι αιτίες» και δεν έχει διευκρινιστεί απόλυτα ότι προκλήθηκαν αποκλειστικά από το κύμα καύσωνα. Πέρυσι η Γαλλία κατέγραψε ελαφρώς μικρότερο αριθμό θανάτων για όλο το καλοκαίρι, συνολικά 5.722.

Νέο κύμα πυρκαγιών στην Ισπανία

Η ανακοίνωση για τους θανάτους ακολούθησε το νέο κύμα δασικών πυρκαγιών που μαστίζει την γειτονική Ισπανία. Οι αρχές στη γείτονα χώρα ανακοίνωσαν πως οι φετινές φωτιές είναι οι μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί ποτέ. Ήδη έχουν καεί 320 τ.χλμ. στην επαρχία της Γκουανταλαχάρα βόρεια της Μαδρίτης, αναγκάζοντας 1.200 ανθρώπους να εκκενώσουν τα σπίτια τους σε συνολικά 48 χωριά.

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Οι αρχές είπαν την Τετάρτη πως σταδιακά οι πυροσβεστικές δυνάμεις σταθεροποιούν τη φωτιά, και επιτράπηκε στους κατοίκους πέντε χωριών να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, είπε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην περιοχή πως η Ισπανία έχει ήδη πληγεί από 22 μεγάλες πυρκαγιές μέσα στο 2026, τέσσερις φορές περισσότερο από την ίδια περίοδο το 2025.

Πάνω από 1.000 τ. χλμ έχουν καεί, το ίδιο μέγεθος με τον μέσο όρο γα ολόκληρη τη χρονιά την περασμένη δεκαετία, είπε και πρόσθεσε πως πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερες δράσεις για την πρόληψη των πυρκαγιών. «Πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό και να μην υποτιμήσουμε την κλιματική κρίση», σημείωσε.

Η πυρκαγιά στη Γκουανταλαχάρα ξέσπασε λιγότερο από δύο εβδομάδες αφότου μια άλλη πυρκαγιά κατέστρεψε μια μικρή κοινότητα ομογενών στη νότια Ισπανία, με 13 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων αρκετών ξένων, σε μια από τις πιο θανατηφόρες πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Ανάλογη εικόνα και στην Ιταλία.

Η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης της Ισπανίας, Σάρα Άαγκεσεν, περιέγραψε την πυρκαγιά στη Γκουανταλαχάρα ως «μία από τις μεγαλύτερες στην πρόσφατη ιστορία της χώρας μας».

Προβλέψεις για αύξηση θερμοκρασίας

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας, Aemet, ανέφερε πως ο κίνδυνος των δασικών πυρκαγιών παραμένει πολύ υψηλός ή ακραίος και να αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο τις επόμενες μέρες και κάλεσε τον κόσμο να είναι σε επιφυλακή για θερμοκρασίες 42 - 44 βαθμών Κελσίου.

Η Ευρώπη είναι η ήπειρος με την πιο ραγδαία υπερθέρμανση στον κόσμο και οι επιστήμονες λένε ότι η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τον άνθρωπο αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των καυσώνων, των ξηρασιών και των πυρκαγιών, δημιουργώντας παράλληλα συνθήκες για ξαφνικές, καταστροφικές καταιγίδες.

Με πληροφορίες του Guardian