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Κατηγορείται ότι προκάλεσε φωτιά από αμέλεια με τροχό κοπής μετάλλων σε οικόπεδο.

Ένας 43χρονος συνελήφθη κατηγορούμενος ότι προκάλεσε φωτιά από αμέλεια, χρησιμοποιώντας τροχό κοπής μετάλλων, σε οικοπεδικό χώρο στο Γιαννούζι Αγρινίου.

Στελέχη του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνέλαβαν τον 43χρονο στο πλαίσιο του αυτοφώρου και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.640,62 ευρώ.

Φωτιές: 211 συλλήψεις και πρόστιμα 820.000 ευρώ φέτος

Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 22 Ιουλίου έχουν γίνει 211 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφώρου για πρόκληση φωτιάς, οι 185 από αμέλεια και οι 26 από πρόθεση.

Το ίδιο χρονικό διάστημα, έχουν επιβληθεί 591 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 819.930,92 ευρώ, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς την Πέμπτη σε 3 περιφέρειες

Για αύριο, Πέμπτη, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε τρεις περιφέρειες, σύμφωνα με τον χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

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Κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (περιφερειακή ενότητα Εύβοιας)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (περιφερειακή ενότητα Ρόδου)

{https://x.com/CivPro_GR/status/2079877059241799975}