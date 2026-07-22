«Ο προβληματισμός γίνεται ακόμη εντονότερος αν συνεκτιμηθεί η πορεία της πολύκροτης δικογραφίας των υποκλοπών», υπογραμμίζει ο δικηγόρος.

Τον προβληματισμό του εκφράζει ο Ζαχαρίας Κεσσές για τη θητεία των διευθυνόντων των εισαγγελιών, τονίζοντας πως αυτός γίνεται εντονότερος εάν συνεκτιμηθεί η πορεία της δικογραφίας των υποκλοπών.

«Οι θεσμοί δεν μπορεί να αλλάζουν ανάλογα με τα πρόσωπα», υπογραμμίζει ο δικηγόρος. «Η πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία για την τριετή θητεία των διευθυνόντων των εισαγγελιών και την παράταση της θητείας των ήδη υπηρετούντων έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2027 προκαλεί εύλογους προβληματισμούς, ιδίως όταν εξεταστεί σε συνδυασμό με όσα συνέβησαν μόλις πριν από λίγους μήνες», επισημαίνει.

Στη συνέχεια αναφέρει ότι το άρθρο 51 του ν. 5108/2024 προέβλεπε την παράταση της θητείας των διευθυνόντων των Εισαγγελιών Πρωτοδικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Όμως, λίγους μήνες μετά καταργήθηκε η ρύθμιση, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα ο τότε διευθύνοντας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αντώνης Ελευθεριάνος, να αποχωρήσει μετά τη λήξη της θητείας του.

«Σήμερα, ο ίδιος νομοθέτης επανέρχεται και όχι μόνο αυξάνει τη θητεία των διευθυνόντων από δύο σε τρία έτη, αλλά προβλέπει εκ νέου μεταβατική διάταξη, σύμφωνα με την οποία οι θητείες των ήδη υπηρετούντων διευθυνόντων παρατείνονται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2027. Το εύλογο ερώτημα είναι απλό: Τι άλλαξε μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα;», διερωτάται ο Ζαχαρίας Κεσσές.

Το αποτέλεσμα της διάταξης για την υπόθεση των υποκλοπών

Ειδικότερα για την υπόθεση των υποκλοπών, υπογραμμίζει ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του Αντώνη Ελευθεριάνου η δικογραφία αφαιρέθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου «με την αιτιολογία της δήθεν επιτάχυνσης της διαδικασίας και ενώ η διερεύνηση ήταν σε κρίσιμο σημείο λίγο πριν την άσκηση διώξεων. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η μη επαρκής διερεύνηση και συγκάλυψη της υπόθεσης».

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Από την άλλη, μετά την πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών στην υπόθεση του Predator και την εκ νέου διαβίβαση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για περαιτέρω διερεύνηση, «η δικογραφία δεν αφαιρέθηκε από τη σημερινή διοίκηση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών αλλά διαβιβάστηκε εκουσίως στον Άρειο Πάγο. Η αναγκαιότητα και η δικονομική βάση της συγκεκριμένης διαβίβασης ήταν επιστημονικά ιδιαίτερα αμφίβολη».

Σε ένα κράτος δικαίου, οι κανόνες πρέπει να έχουν διάρκεια, συνέπεια και να εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τα πρόσωπα που κάθε φορά υπηρετούν τις θεσμικές θέσεις, τονίζει ο Ζαχαρίας Κεσσές και καταλήγει:

«Η εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη δεν ενισχύεται όταν οι κανόνες αλλάζουν διαρκώς ούτε όταν δίνουν την εντύπωση ότι επιβραβεύουν πρόσωπα. Ενισχύεται όταν παραμένουν σταθεροί και εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο για όλους».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ζαχαρία Κεσσέ

Οι θεσμοί δεν μπορεί να αλλάζουν ανάλογα με τα πρόσωπα.

Η πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία για την τριετή θητεία των διευθυνόντων των εισαγγελιών και την παράταση της θητείας των ήδη υπηρετούντων έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2027 προκαλεί εύλογους προβληματισμούς, ιδίως όταν εξεταστεί σε συνδυασμό με όσα συνέβησαν μόλις πριν από λίγους μήνες.

Με το άρθρο 51 του ν. 5108/2024, ο νομοθέτης είχε προβλέψει την παράταση της θητείας των διευθυνόντων των Εισαγγελιών Πρωτοδικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Η διάταξη αυτή κάλυπτε και τον τότε διευθύνοντα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αντώνη Ελευθεριάνο.

Λίγους μήνες αργότερα, όμως, με το άρθρο 42 του ν. 5130/2024, η ίδια ακριβώς ρύθμιση καταργήθηκε, αφαιρώντας αποκλειστικά την παράταση για τους διευθύνοντες των εισαγγελιών. Ως αποτέλεσμα, ο Αντώνης Ελευθεριάνος αποχώρησε από τη θέση του με τη λήξη της θητείας του.

Σήμερα, ο ίδιος νομοθέτης επανέρχεται και όχι μόνο αυξάνει τη θητεία των διευθυνόντων από δύο σε τρία έτη, αλλά προβλέπει εκ νέου μεταβατική διάταξη, σύμφωνα με την οποία οι θητείες των ήδη υπηρετούντων διευθυνόντων παρατείνονται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2027.

Το εύλογο ερώτημα είναι απλό:

Τι άλλαξε μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα;

Αν η παράταση της θητείας ήταν αναγκαία για λόγους διοικητικής συνέχειας, γιατί καταργήθηκε το 2024; Και αν σήμερα η ίδια ακριβώς ανάγκη θεωρείται επιβεβλημένη, γιατί δεν εφαρμόστηκε και τότε;

Ο προβληματισμός γίνεται ακόμη εντονότερος αν συνεκτιμηθεί η πορεία της πολύκροτης δικογραφίας των υποκλοπών.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Αντώνη Ελευθεριάνου, η δικογραφία αφαιρέθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με την αιτιολογία της δήθεν επιτάχυνσης της διαδικασίας και ενώ η διερεύνηση ήταν σε κρίσιμο σημείο λίγο πριν την άσκηση διώξεων. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η μη επαρκής διερεύνηση και συγκάλυψη της υπόθεσης

Από την άλλη πλευρά, μετά την πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών στην υπόθεση του Predator και την εκ νέου διαβίβαση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για περαιτέρω διερεύνηση, η δικογραφία δεν αφαιρέθηκε από τη σημερινή διοίκηση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών αλλά διαβιβάστηκε εκουσίως στον Άρειο Πάγο. Η αναγκαιότητα και η δικονομική βάση της συγκεκριμένης διαβίβασης ήταν επιστημονικά ιδιαίτερα αμφίβολη.

Σε ένα κράτος δικαίου, οι κανόνες πρέπει να έχουν διάρκεια, συνέπεια και να εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τα πρόσωπα που κάθε φορά υπηρετούν τις θεσμικές θέσεις. Η εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη δεν ενισχύεται όταν οι κανόνες αλλάζουν διαρκώς ούτε όταν δίνουν την εντύπωση ότι επιβραβεύουν πρόσωπα. Ενισχύεται όταν παραμένουν σταθεροί και εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο για όλους.

{https://x.com/ZacKesses/status/2079968434494849107}