Δικαστικές εξελίξεις πυροδοτούν τα νέα στοιχεία για κρατική εμπλοκή στο σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω του Predator. Στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου το έγγραφο «βόμβα» που κατέθεσε στα δικαστήρια του Ισραήλ ο Ταλ Ντίλιαν, δηλώνοντας επισήμως πως ο ίδιος πούλησε το Predator στις κρατικές αρχές της Ελλάδας.

Τις κρατικές αρχές στην Ελλάδα, «δείχνει» για το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών με το κακόβουλο λογισμικό Predator, ο ιδρυτής της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, με έγγραφό του στα δικαστήρια του Ισραήλ. Για πρώτη φορά, επισήμως, ο Ταλ Ντίλιαν, δηλώνει ότι ο ίδιος πούλησε το Predator στις κρατικές αρχές στην Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας μάλιστα την πώληση αυτή ως απολύτως νόμιμη.

Αυτό υποστηρίζει, με απόλυτη σαφήνεια, ο απόστρατος αξιωματικός του Ισραήλ και καταδικασμένος πρωτόδικα από την Ελληνική Δικαιοσύνη σε αγωγή που κατέθεσε κατά θύματος του Predator στο Ειρηνοδικείο της πόλης Ρισόν Λε Ζιόν του Ισραήλ. Αν και παραδέχεται πως διέθεσε το Predator στη χώρα μας, ο Ταλ Ντίλιαν, αρνείται τη δική του εμπλοκή στην χρήση του παράνομου λογισμικού για την παγίδευση των κινητών τηλεφώνων «αρχηγών του στρατού και του κράτους».Ως προς τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, ο Ισραηλινός ιδρυτής Intellexa, «δίνει» ευθέως και χωρίς περιστροφές, τις «ελληνικές κρατικές αρχές».

Μονόδρομος η διερεύνηση των ισχυρισμών του Ταλ Ντίλιαν

Το έγγραφο που δημιουργεί νέα δεδομένα στη σκοτεινή υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, αποκάλυψε ο πληρεξούσιος δικηγόρος θυμάτων των Predator, Ζαχαρίας Κεσσές, ο οποίος αναμένεται να ενημερώσει σήμερα τον νέο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευάγγελο Μπακέλα, ζητώντας να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις δικονομικές ενέργειες για την πλήρη και σε βάθος διερεύνηση του σκανδάλου. «Ο κ. Μπακέλας είναι υποχρεωμένος να πάψει να παραμένει αδρανής. Δεν υπάρχει λόγος να αναμείνει την έκδοση απόφασης από το ισραηλινό δικαστήριο», τονίζει με νόημα, ο κ. Κεσσές σε ανάρτησή του, καλώντας ουσιαστικά τον νέο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να εξετάσει όλους τους ισχυρισμούς του Ταλ Ντίλιαν που θέτουν πλέον την υπόθεση των υποκλοπών σε άλλη βάση. «Έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει άμεσα το περιεχόμενο του δικογράφου, να ζητήσει μέσω διεθνούς δικαστικής συνδρομής επικυρωμένα αντίγραφα όλων των σχετικών εγγράφων και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη διερεύνηση των ισχυρισμών που διατυπώνονται για πρώτη φορά σε επίσημο έγγραφο», τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Κεσσές και συμπληρώνει: «Μπορεί επίσης να καλέσει τον Ταλ Ντίλιαν να καταθέσει. Αν αμφισβητεί την αξιοπιστία του επειδή είναι κατηγορούμενος, μπορεί απλά να καλέσει για καταθέσει τον τεχνικό διευθυντή της Intellexa Merom Harpaz , την διοικητική υπεύθυνη Einat Semama και τους τρεις τεχνικούς Δημήτριο Ξυπτέρα, Ιωάννη Τουμπή και Ιωάννη Μπόλιαρη, οι οποίοι δεν έχουν καταθέσει ποτέ μέχρι σήμερα.»

Αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση πριν την καταδίκη

Η αγωγή του Ταλ Ντίλιαν φέρει ημερομηνία κατάθεσης την 25η Νοεμβρίου του 2025, ενώ ήταν σε εξέλιξη δηλ. η δίκη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών η οποία κατέληξε στην καταδίκη τόσο τη δική του όσο και των υπόλοιπων τριών συγκατηγορουμένων του επιχειρηματιών, σε συνολικές ποινές φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών ( με εκτιτέα τα 8 έτη),. Η αγωγή η οποία εκκρεμεί στο ισραηλινό δικαστήριο αναμένεται να εκδικαστεί τους επόμενους μήνες.

Ο Ισραηλινός ιδρυτής της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν παρότι επέλεξε να μην εμφανιστεί στο δικαστήριο για να απολογηθεί, στράφηκε σε βάρος θύματος του Predator, διεκδικώντας αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση που, όπως ισχυρίστηκε υπέστη, από τις καταγγελίες πως….παραβίασε το νόμο.

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Λίγες ημέρες δε μετά την καταδικαστική απόφαση, ο Ταλ Ντίλιαν, με δηλώσεις του είχε απευθύνει προειδοποιητικές βολές προς την κυβέρνηση, λέγοντας χαρακτηριστικά: « Δεν λειτουργήσαμε ποτέ κανένα σύστημα στην Ελλάδα. Εμείς είμαστε πάροχοι τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Λειτουργούμε αυστηρά σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς εξαγωγών, παρέχοντας τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Ουδέποτε έχουμε διεξάγει δραστηριότητες επιτήρησης. Ούτε έχουμε λειτουργική πρόσβαση μετά την παράδοση των συστημάτων»

Τα νέο έγγραφο πάντως που θα πρόκειται να θέσει υπόψη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο κ. Κεσσές έρχεται σε μία χρονική περίοδο που ο κ. Μπακέλλας μελετά ήδη το θέμα της ανάσυρσης από το αρχείο της δικογραφίας των υποκλοπών, μετά από σχετικές αιτήσεις που έχουν υποβάλει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης.