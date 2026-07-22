Ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ρουμανίας επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό τραγουδιού.

Επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή της Ρουμανίας στη Eurovision 2027 που θα πραγματοποιηθεί στη Βουλγαρία ύστερα από τη νίκη της Dara στον 70ό Διαγωνισμό τραγουδιού, στη σκηνή της Βιέννης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο εθνικό ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ρουμανίας, επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της χώρας, με την απόφαση να εγκρίνεται από τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της TVR, με 11 ψήφους υπέρ και μία αποχή.

Πληροφορίες και σχετικά δημοσιεύματα του eurovoix.com, αναφέρουν ότι η συμμετοχή της θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί και θα διατεθεί για το έργο μέσω του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων της TVR για το 2027.

Ελπίζεται ότι η είδηση θα προσελκύσει τη έλευση όσο το δυνατών περισσότερων συνθετών, παραγωγών και ερμηνευτών, ενώ η TVR αποσκοπεί στην προώθηση της ρουμάνικης μουσικής και στην υποστήριξη των νέων καλλιτεχνών.

{https://x.com/EurovisionNewZ/status/2079942210082988364}

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Το 2026, η Ρουμανία συμμετείχε στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού με εκπρόσωπο την Αλεξάντρα Καπιτανέσκου και το τραγούδι «Choke Me», κατακτώντας την τρίτη θέση με 296 βαθμούς.

{https://x.com/Eurovoix/status/2079949156433506639}

Η Ρουμανία, είχε επιχειρήσει να συμμετάσχει στο διαγωνισμό το 1993, ωστόσο έκανε το ντεμπούτο της το 1994 με τον εκπρόσωπό της να κατακτά την 21η θέση στα τελικά αποτελέσματα, συγκεντρώνοντας μόλις 14 βαθμούς.

Μέχρι το 1998, δεν είχε καταφέρει να προκριθεί σε κάποιον τελικό, ενώ επανήλθε το 2005 με το τραγούδι «Let Me Try», κατακτώντας την τρίτη θέση. Αντίστοιχα. Το 2010, κατέκτησε την ίδια θέση με το τραγούδι «Playing with Fire».

Σημειώνεται ότι η Ρουμανία δεν έχει καταφέρει να κερδίσει την πρωτιά στη Eurovision μέχρι σήμερα.