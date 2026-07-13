Το Ισραήλ θα επιστρέψει στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορές του Ισραήλ, ΚΑΝ, επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision που θα πραγματοποιηθεί στη Βουλγαρία του 2027.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και τα δημοσιεύματα του eurovoix.com, ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας, αναμένεται να απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση για την υποβολή τραγουδιών με σκοπό να επιλεχθεί το καταλληλότερο για την εκπροσώπηση της χώρας.

Η επιτροπή που θα επιλέξει το νικητήριο τραγούδι απαρτίζεται από επαγγελματίες του ΚΑΝ και το Keshet που θα αξιολογήσουν τις συμμετοχές και θα αναδείξουν τα 40 κυρίαρχα κομμάτια.

Από αυτά θα κερδίσει το ένα που αναμένεται να εκπροσωπήσει το Ισραήλ στη Βουλγαρία.

{https://x.com/Eurovoix/status/2076236445535133706}

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Το 2026, ο Νόαμ Μπετάν, βρέθηκε στη σκηνή της Eurovision στη Βιέννη ερμηνεύοντας το τραγούδι «Michelle» το οποίο κατέκτησε τη δεύτερη θέση του διαγωνισμού με συνολική βαθμολογία τους 343 πόντους.

Να σημειωθεί, ότι το Ισραήλ έκανε το ντεμπούτο του στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού, το 1973, με την πρώτη του νίκη να σημειώνεται το 1978 και τη δεύτερη έναν χρόνο αργότερα, το 1979.

Η τρίτη του νίκη ήρθε το 1998, ενώ από το 2011 έως το 2014 δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό.

Το 2018, το «Toy» και η Netta, χάρισαν την τέταρτη νίκη στο Ισραήλ.

Παρ’ όλα αυτά η συμμετοχή του στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού στη Βιέννη, οδήγησε ορισμένες χώρες στην αποχώρηση από το θεσμό λόγω του τεταμένου τοπίου που επικρατεί και του πολέμου στη Γάζα. Ανάμεσά τους η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, Σλοβενία και η Ισπανία δεν έδωσαν φέτος το «παρών».