Η Dara παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα του Mad TV λίγο μετά από την εμφάνισή της στα MAD VMA 2026.

Άγνωστες πτυχές του χαρακτήρα της αποκάλυψε η Dara, η νικήτρια της Eurovision 2026, μιλώντας στην κάμερα του Mad TV.

Η νεαρή καλλιτέχνιδα, απάντησε στις ερωτήσεις της δημοσιογράφου δημιουργώντας το «πορτρέτο» του χαρακτήρα της, μιλώντας για το άγχος, την αγάπη, αλλά και τις πιο βαθιές τις επιθυμίες.

Όπως έχει αναφέρει και στο παρελθόν, λίγο πριν από τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού, είχε σκεφτεί να υποχωρήσει παίρνοντας πίσω τη συμμετοχή της, ωστόσο, ο σύζυγός της ήταν εκείνος που την παρότρυνε να συνεχίσει:

«Όταν ήμουν στο τσακ να παραιτηθώ από τη Eurovision, όχι ακριβώς να παραιτηθώ, ποτέ δεν ήθελα να παραιτηθώ πραγματικά, αλλά χρειάστηκε να κάνω ένα βήμα πίσω. Ξέρεις ποιος με βοήθησε; Ο σύζυγός μου. Η αγάπη είναι η απάντηση που με έσπρωξε στη Eurovision… Η αγάπη είναι η απάντηση», ανέφερε αρχικά η καλλιτέχνιδα.

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Σε άλλο σημείο της συζήτησης αποκάλυψε ορισμένα άγνωστα στοιχεία του χαρακτήρα της, σημειώνοντας ότι το άγχος και η ντροπή, είναι δύο από τα χαρακτηριστικά της: «Το άγχος είναι ένα τεράστιο μέρος αυτών. Σκαλίζοντας βαθιά και πηγαίνοντας σε ότι φοβάμαι υπάρχουν νέοι μοντέρνοι δαίμονες. Άγχος, ντροπή, να είσαι μέσα σε ένα μέρος που επικρατεί το χάος…»

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«Ο κόσμος προχωρά τόσο γρήγορα μερικές φορές που χρειάζεται να κάνεις ένα βήμα πίσω κι να παρατηρήσεις. Και να δεις τι συμβαίνει. Το να βρεις ποιες είναι οι αδυναμίες σου και οι σκιές σου. Όλοι έχουμε μία σκιά. Άμα αφήνεις πίσω σου ότι σε τρομάζει αργά ή γρήγορα θα εμφανιστεί μπροστά σου. πρέπει να μάθεις να το διαχειρίζεσαι. Να πεις ότι ‘εντάξει, δεν μου αρέσει αυτό το χαρακτηριστικό μου, αλλά πρέπει να μάθω να αγαπάω αυτή την πλευρά μου’. Η αγάπη είναι η απάντηση».

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