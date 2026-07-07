Συγκινημένη στάθηκε η Νατάσα Θεοδωρίδου πάνω στη σκηνή αφιερώνοντας τη στιγμή στη Μαρινέλλα.

Τις καλοκαιρινές της εμφανίσεις πραγματοποιεί το τελευταίο διάστημα η Νατάσα Θεοδωρίδου, με τη μία συναυλία να διαδέχεται την άλλη, ωστόσο φάνηκε ιδιαίτερα συγκινημένη πάνω στη σκηνή του Θεάτρου Άλσους.

Η ερμηνεύτρια, κράτησε λίγο από το χρόνο και την ενέργειά της προκειμένου να τραγουδήσει και να αφιερώσει τη στιγμή στην αείμνηστη Μαρινέλλα με την οποία στο παρελθόν είχαν συνεργαστεί επί σκηνής.

Η συγκινητική ανάρτηση της Νατάσας Θεοδωρίδου

Στο σχετικό βίντεο που δημοσίευσε η ίδια στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media απευθύνεται στην σπουδαία ερμηνεύτρια εμφανώς συγκινημένη, λέγοντας μεταξύ άλλων:

«Θέλω να δείτε ποιος είναι ουσιαστικά ο λόγος που ξεκίνησα να τραγουδάω. Έβλεπα πάντα τη Μαρινέλλα και έλεγα ‘πω πω πόσο λαμπερή, πόσο όμορφη. Τι ωραίο θα ήταν να είμαι και εγώ κάποτε έτσι’. Εδώ, είναι πολλές δικές μας στιγμές και αποφάσισα να τις δείτε», ανέφερε αρχικά παρουσιάζοντας μερικές από τις κοινές τους φωτογραφίες.

«Εδώ ακριβώς, είναι όταν για πρώτη φορά είπαμε ότι θα τραγουδήσουμε μαζί. Έτσι, το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα, και δεν το πίστευα. Όλα αυτά είναι στιγμές μας… Με εκείνη έμαθα να χορεύω ταγκό. Αυτό όμως που μένει από αυτά που βλέπετε και βλέπω είναι ότι παντού γελάμε και χαμογελάμε. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά ήταν πάντα ένας χαρούμενος άνθρωπος. Περνώντας τα χρόνια είμαι εδώ και σας τραγουδώ, γιατί από εκείνη πήρα πολλά μαθήματα», τόνισε μεταξύ άλλων η Νατάσσα Θεοδωρίδου.

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«Μαρινέλλα, είσαι και θα είσαι πάντα εδώ», πρόσθεσε στη λεζάντα του σχετικού αποσπάσματος.

Παράλληλα, στο κείμενο με το οποίο θέλησε να συνοδεύσει την ανάρτησή της, μοιράστηκε μερικές από τις πιο βαθιές σκέψεις της λίγους μήνες μετά από το θάνατο της Μαρινέλλας:

«Χρειάστηκα τον χρόνο μου για να αποδεχτώ το κενό που άφησες... Ήθελα όμως η πρώτη φορά που θα σου μιλήσω ξανά.. να είναι εκεί που ανήκεις.. πάνω στη σκηνή.. μέσα από τη μουσική και τις κοινές μας στιγμές.

Χθες βράδυ στο Άλσος… τραγούδησα για σένα, με την καρδιά μου γεμάτη από τη δική σου σφραγίδα. Σ’ ευχαριστώ για όλα Μαρινέλλα μου. Η παρουσία σου δεν θα σβήσει ποτέ».

{https://www.instagram.com/p/DafbNwAIq0J/?hl=el}

Η Μαρινέλλα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, στις 28 Μαρτίου του 2026, αφήνοντας ένα ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή αι δισκογραφία.

Η «Μεγάλη κυρία» του ελληνικού πενταγράμμου, εμφανίστηκε για τελευταία φορά στο Ηρώδειο, όπου η υγεία της κλονίστηκε και λίγους μήνες αργότερα έφυγε από τη ζωή.