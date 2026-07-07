Η Καίτη Φίνου σε μία βαθιά εξομολόγηση για την καριέρα της. Η ανάρτησή της.

Με μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Καίτη Φίνου, προχώρησε σε μία διαφορετική εξομολόγηση αναφορικά με την καριέρα της στο θέατρο.

Η ηθοποιός, μοιράστηκε μία φωτογραφία της επί σκηνής, από την παράσταση «Ωχ τα νεφρά» μου, κατά τη διάρκεια της οποίας έπρεπε να γδυθεί επί σκηνής για τις ανάγκες του ρόλου.

Ανατρέχοντας στο παρελθόν, περιέγραψε μερικές από τις σκέψεις της και τα έντονα συναισθήματα που την κατέβαλαν όταν ο θεατρικός επιχειρηματίας Βασίλης Πλατάκης της πρότεινε το ρόλο και της ανακοίνωσε ότι θα πρέπει να παίξει χωρίς ρούχα.

«Ήταν το 2019 όταν ο θεατρικός επιχειρηματίας Βασίλης Πλατάκης μου πρότεινε τον ρόλο της πόρνης στο θεατρικό έργο του Μπάμπη Τσικληρόπουλου «Ωχ τα νεφρά μου», με την προϋπόθεση να γδυθώ επί σκηνής και να μείνω με ένα κομπινεζόν.... δίστασα για λίγα δευτερόλεπτα, σκέφτηκα πως θα με δουν τώρα χοντρή που τολμώ να γδυθώ, αλλά έπρεπε να αγαπήσω το σώμα μου...

Ήμουν 47 χρονών κι ακόμη προσπαθούσα να χάσω κιλά μετά τα ορμονική προβλήματα... δεν το μετάνιωσα... ναι ντράπηκα στην πρεμιέρα, έτρεμα από φόβο, περίμενα να γελάσουν σ' αυτή την μελοδραματική σκηνή.... αλλά από κάτω βουβαμάρα.... το χειροκρότημα στο φινάλε δικαίωσε και την πρόταση του επιχειρηματία και το ρίσκο που είχα πάρει.... μετά συνέχισα με δραματικούς ρόλους αλλά δεν εγκατέλειψα και την κωμωδία....», έγραψε στη σχετική λεζάντα η Καίτη Φίνου.

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