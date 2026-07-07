Στη Σκιάθο βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Χολιγουντιανή ηθοποιός, απολαμβάνοντας τις ελληνικές θάλασσες και τον καλοκαιρινό ήλιο.

Ξέγνοιαστες στιγμές δίπλα στη θάλασσα και πάνω σε σκάφος φαίνεται πως απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες η ηθοποιός του Χόλυγουντ, Κέιτ Χάντσον, η οποία διασκεδάζει κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο και τις ελληνικές θάλασσες στη Σκιάθο.

Η χολιγουντιανή ηθοποιός, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους ορισμένα στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της στο νησί.

Στο πλευρό της φαίνεται πως είναι τόσο ο σύντροφός της όσο και τα παιδιά της, ενώ στη σχετική δημοσίευση απεικονίζεται να κολυμπά στα καταγάλανα νερά και να κάνει βόλτες με σκάφος σε παραλίες του νησιού.

{https://www.instagram.com/p/DaciWxCkWv6/?hl=el&img_index=1}

Παράλληλα, μέσα από την εκπομπή Live You, προβλήθηκε και ένα από τα στιγμιότυπα στο οποίο η ηθοποιός τραγουδά και παίζει κιθάρα, θέλοντας να περιγράψει με αυτόν τον τρόπο την καθημερινότητά της στη Σκιάθο.

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Οι στίχοι του τραγουδιού, έχουν άμεση σχέση με το ελληνικό καλοκαίρι: «Υπάρχει τόσο φαγητό στις ταβέρνες. Ασχολούμαι με το φαγητό κάθε βράδυ και κάθε μέρα. Ίσως πιω λίγο ροζέ κρασί, και φάω λίγη φέτα και θα πάω βόλτα με το σκάφος σήμερα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djs8ghz116q1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα μάλιστα με το σχετικό ρεπορτάζ, η μητέρα της Κέιτ Χάντσον, διατηρεί εξοχικό στην περιοχή της Αχλαδιάς.