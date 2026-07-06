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Η ηθοποιός του Χόλυγουντ απολαμβάνει τις καλοκαιρινές τις διακοπές στα ελληνικά νησιά.

Στιγμές ηρεμίας φαίνεται πως απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες η ηθοποιός του Χόλυγουντ, Κέιτ Χάντσον, η οποία διασκεδάζει κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο και τις ελληνικές θάλασσες στη Σκιάθο.

Η ηθοποιός, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, το απόγευμα της Δευτέρας 6 Ιουλίου, δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες, στις οποίες ποζάρει πάνω σε σκάφος και μέσα στη θάλασσα.

Στο πλευρό της, έχει φίλες και πρόσωπα της οικογένειά της, ενώ μαζί της ποζάρουν τα παιδιά της και ο σύντροφός της.

«Το αγαπημένο μου μέρος», έγραψε στη λεζάντα της και αμέσως συγκέντρωσε πλήθος από σχόλια και likes.

{https://www.instagram.com/p/DaciWxCkWv6/?hl=el&img_index=1}

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Ανάμεσα στα comments, βρέθηκε και εκείνο της Βάσιας Κωστρά, η οποία πρόσθεσε τρεις ελληνικές σημαίες.

Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε μοιάζει ενθουσιασμένη με το τοπίο, βιντεοσκοπεί τις βουτιές της από το μικρό σκάφος στη θάλασσα και απολαμβάνει το φαγητό με πανοραμική θέα το νησί.

Παράλληλα, πριν από μερικές ημέρες, η ηθοποιός ανήρτησε περιεχόμενο από την παραμονή της στην Αθήνα, ποζάροντας στον φακό της κάμερα με τα παιδιά της.