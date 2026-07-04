Η απώλειά του έχει ήδη προκαλέσει πλήθος συλλυπητηρίων αναρτήσεων από τον χώρο του θεάτρου και της υποκριτικής.

Πριν λίγες ώρες ανακοινώθηκε ο θάνατος του ηθοποιού Γιάννη Δενδρινού, σε ηλικία 43 ετών, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η είδηση έγινε γνωστή μέσω συναδέλφων του, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά τα αίτια θανάτου. Ο ηθοποιός είχε παρουσία σε θεατρικές παραγωγές και συνεργασίες τα τελευταία χρόνια, με συμμετοχή σε σύγχρονες παραστάσεις και καλλιτεχνικά σχήματα.

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Ο Γιάννης Δενδρινός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1983 και αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών.

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Είχε επίσης σπουδάσει στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, ενώ ασχολήθηκε και με το τραγούδι, κάνοντας σπουδές στο κλασικό και σύγχρονο ρεπερτόριο.

Στη διάρκεια της καλλιτεχνικής του διαδρομής συνεργάστηκε με σημαντικούς θεατρικούς οργανισμούς και δημιουργούς, συμμετέχοντας σε παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου και άλλων σκηνών. Ανάμεσα στις δουλειές του ήταν η «Μάνα Κουράγιο και τα παιδιά της» του Μπέρτολτ Μπρεχτ, ο «Οιδίπους Τύραννος» του Σοφοκλή, η «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, οι «Χίλιες και μία Ιστορίες», η «Ιταλική Νύχτα», η «Φάρμα των Ζώων» και πολλές ακόμη παραγωγές.