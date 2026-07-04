Οι συγκεντρωμένοι συμμετείχαν σε τελετές θρήνου, χτυπώντας τα στήθη τους και φωνάζοντας συνθήματα όπως «θάνατος στην Αμερική» και «εκδίκηση».

Εκατοντάδες χιλιάδες υποστηρικτές του ιρανικού καθεστώτος συγκεντρώθηκαν το Σάββατο στην Τεχεράνη, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας πολυήμερης διαδικασίας κηδειών για τον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι τελετές εξελίσσονται σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη πολιτικά και θρησκευτικά στιγμή, με τις αρχές να επιδιώκουν να τις μετατρέψουν σε επίδειξη ενότητας και αποτροπής απέναντι στη Δύση, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Το κύριο τελετουργικό πραγματοποιήθηκε στο τεράστιο θρησκευτικό συγκρότημα Grand Mosalla της ιρανικής πρωτεύουσας, όπου πλήθη ντυμένα στα μαύρα κατέκλυσαν τον χώρο από νωρίς. Πολλοί κρατούσαν ιρανικές σημαίες, ενώ δεν έλειψαν και κόκκινες σημαίες που, στο σιιτικό συμβολισμό, παραπέμπουν σε εκδίκηση και δικαιοσύνη.

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Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, ο Χαμενεΐ –ο οποίος ηγήθηκε της χώρας για περίπου 37 χρόνια από το 1989– σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών κατά την έναρξη της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, έπειτα από ισραηλινό πλήγμα στις 28 Φεβρουαρίου. Στο ίδιο χτύπημα φέρεται να έχασαν τη ζωή τους και μέλη της οικογένειάς του, μεταξύ των οποίων η κόρη του, ο γαμπρός του, η νύφη του και η 14 μηνών εγγονή του, το μικρό φέρετρο της οποίας βρισκόταν εκτεθειμένο στην τελετή.

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Το φέρετρο του εκλιπόντος ηγέτη, με το χαρακτηριστικό μαύρο τουρμπάνι τοποθετημένο επάνω του, καθώς και άλλα τέσσερα φέρετρα συγγενών, τοποθετήθηκαν σε υπερυψωμένη εξέδρα, ενώ χιλιάδες άνδρες και γυναίκες συμμετείχαν σε τελετές πένθους υπό υψηλές θερμοκρασίες που άγγιζαν τους 40°C. Οι εικόνες μεταδόθηκαν ζωντανά από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, αποτυπώνοντας σκηνές μαζικής οδύνης αλλά και έντονης πολιτικής φόρτισης.

Αξιωματούχοι της Τεχεράνης εκτιμούν ότι οι τελετές ενδέχεται να κινητοποιήσουν έως και 10 εκατομμύρια ανθρώπους στην πρωτεύουσα, ενώ η πόλη έχει τεθεί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με αποκλεισμούς δρόμων, περιορισμούς μετακίνησης και αναστολές πτήσεων. Οι αρχές έχουν απευθύνει επίσης προειδοποιήσεις για αποφυγή συνωστισμού, λόγω του κινδύνου ατυχημάτων σε τόσο μεγάλες συγκεντρώσεις.

Η σορός του Χαμενεΐ αναμένεται να παραμείνει στην Τεχεράνη για τρεις ημέρες, πριν μεταφερθεί στην ιερή πόλη Κομ και στη συνέχεια στο Ιράκ, όπου προγραμματίζονται τελετές στις πόλεις Νατζάφ και Καρμπάλα. Η ταφή θα ολοκληρωθεί στη βορειοανατολική πόλη Μασχάντ, κοντά στο ιερό του Ιμάμη Ρεζά.

Πέρα από το θρησκευτικό της σκέλος, η διαδικασία έχει έντονη πολιτική διάσταση, καθώς θεωρείται δοκιμασία για τη λαϊκή στήριξη προς το καθεστώς σε μια περίοδο εσωτερικής δυσαρέσκειας και κοινωνικής έντασης. Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, όπως ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, έκαναν λόγο για «κραυγή εκδίκησης που πρέπει να ακουστεί σε όλο τον κόσμο», ενώ στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης επανεμφανίστηκαν δημόσια μετά τη σύγκρουση.

Απών ο γιος του

Την ίδια ώρα, ο γιος του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, παραμένει εκτός δημόσιας θέασης, με τις αρχές να μην έχουν δώσει σαφείς πληροφορίες για την κατάστασή του, γεγονός που τροφοδοτεί σενάρια για την επόμενη ημέρα της ιρανικής ηγεσίας.

Η πολεμική σύγκρουση που προηγήθηκε της κηδείας διήρκεσε εβδομάδες και περιλάμβανε εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, με περισσότερους από 3.000 νεκρούς στο Ιράν, σύμφωνα με επίσημες αναφορές. Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα κατά αμερικανικών βάσεων και ισραηλινών στόχων, ενώ οι συγκρούσεις επεκτάθηκαν σε περιφερειακό επίπεδο, επηρεάζοντας χώρες όπως ο Λίβανος και κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

Παρά την εύθραυστη εκεχειρία που έχει επιτευχθεί, οι εντάσεις παραμένουν υψηλές, με διπλωματικές πηγές και αναλυτές να προειδοποιούν ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να αναζωπυρωθεί. Την ίδια στιγμή, εκτιμάται ότι η τρέχουσα συγκυρία ενισχύει τις πιο σκληροπυρηνικές φωνές στο εσωτερικό του Ιράν, οι οποίες τάσσονται υπέρ μιας πιο επιθετικής στάσης απέναντι σε ΗΠΑ και Ισραήλ.

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