Οι δηλώσεις, που προκαλούν εύλογα έντονη αποτροπή και καταδίκη, καταγράφηκαν σε podcast με τον Ρομ Μπρασλάβσκι, πρώην Ισραηλινό όμηρο που κρατούνταν στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου που ακολούθησε τις επιθέσεις υπό την ηγεσία της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023.

Νέες σοκαριστικές δηλώσεις του ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, προκαλούν αντιδράσεις, καθώς εμφανίζεται να ζητά τη συστηματική δολοφονία δεκάδων ανθρώπων στη Γάζα κάθε βράδυ, διευρύνοντας μάλιστα τον κατάλογο των ανθρώπων που θεωρεί ότι πρέπει να αποτελούν στόχο.

Οι δηλώσεις, που προκαλούν εύλογα έντονη αποτροπή και καταδίκη, καταγράφηκαν σε podcast με τον Ρομ Μπρασλάβσκι, πρώην Ισραηλινό όμηρο που κρατούνταν στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου που ακολούθησε τις επιθέσεις υπό την ηγεσία της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023. Το συγκεκριμένο επεισόδιο ήρθε στη δημοσιότητα την Κυριακή και διαδόθηκε ευρέως μέσω παλαιστινιακών μέσων ενημέρωσης.

«Να σκοτώνουμε 30 ή 40 ανθρώπους κάθε βράδυ»

Ο Μπεν-Γκβιρ δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα πρέπει να «σκοτώνουν 30 ή 40» ανθρώπους στη Γάζα κάθε βράδυ και να μην περιορίζονται μόνο σε εκείνους «που αποτελούν κίνδυνο… εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή».

«Υπάρχουν άνθρωποι εκεί που δεν είναι άξιοι να ζουν. Δεν θα έπρεπε να ζουν. Δεν είναι καν άνθρωποι», πρόσθεσε ο Μπεν-Γκβιρ, ενώ τάχθηκε υπέρ των στοχευμένων δολοφονιών Παλαιστινίων στη Γάζα.

Ζητά νέες στοχευμένες δολοφονίες

Οι δηλώσεις αυτές αποτελούν το τελευταίο επεισόδιο σε μια μακρά σειρά ακραίων τοποθετήσεων του Μπεν-Γκβιρ, ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση συνασπισμού του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και έχει υπό τον έλεγχό του την ισραηλινή αστυνομία και τις υπηρεσίες φυλακών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο ακροδεξιός υπουργός έχει αποκτήσει μεγαλύτερη επιρροή στο Ισραήλ, καθώς η χώρα οδεύει προς τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.

Μιλώντας στον Μπρασλάβσκι, ο Μπεν-Γκβιρ δήλωσε ότι διαφωνεί με την απόφαση του Νετανιάχου να περιορίσει τις στρατιωτικές επιθέσεις στη Γάζα στο πλαίσιο της τρέχουσας «κατάπαυσης του πυρός».

Αντίθετα, τάχθηκε υπέρ της επανέναρξης των στοχευμένων δολοφονιών, οι οποίες, όπως είπε, θα πρέπει να επεκταθούν πέρα από τα πρόσωπα που θεωρούνται ενεργές απειλές.

Ο Μπεν-Γκβιρ δεν έχει επίσημη αρμοδιότητα επί των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και δεν μπορεί ο ίδιος να διατάξει στρατιωτικά πλήγματα. Συμμετέχει, ωστόσο, στο υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ, το οποίο αποτελείται από ανώτατους υπουργούς και συμβάλλει στη διαμόρφωση της πολεμικής και αμυντικής πολιτικής.

«Με τα ίδια μου τα χέρια θα εκτελέσω κάθε τρομοκράτη»

Ο Μπεν-Γκβιρ υποσχέθηκε επίσης στον Μπρασλάβσκι ότι θα επιδιώξει να του επιτρέψει να συμμετάσχει προσωπικά σε εκτελέσεις κρατουμένων, εφόσον αυτές πραγματοποιηθούν βάσει του πρόσφατα θεσπισμένου νόμου περί θανατικής ποινής για Παλαιστινίους που έχουν καταδικαστεί από στρατοδικεία για θανατηφόρες επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών.

«Δεν θέλω σχοινί· θέλω ένα κουμπί σε ένα όπλο. Με τα ίδια μου τα χέρια, θα εκτελέσω κάθε τρομοκράτη στο κράτος του Ισραήλ», πρόσθεσε.

Ο Μπεν-Γκβιρ απάντησε: «Θα αναποδογυρίσω τον κόσμο για να γίνει αυτό. Σου υπόσχομαι ότι θα κάνω ό,τι μπορώ και θα αναποδογυρίσω τον κόσμο μέχρι να γίνει».

«Όλη η Γάζα είναι δική μας»

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Μπεν-Γκβιρ τάχθηκε επίσης υπέρ της ενθάρρυνσης των Παλαιστινίων να εγκαταλείψουν οριστικά τη Γάζα, παράλληλα με τη δημιουργία νέων ισραηλινών εποικισμών στην περιοχή.

Μιλώντας στον Μπρασλάβσκι, δήλωσε ότι βλέπει «όλη τη Γάζα ως δική μας», θέση που έχει επαναλάβει πολλές φορές στο παρελθόν.

Διεθνείς νομικοί έχουν προειδοποιήσει ότι μια μαζική, εξαναγκασμένη ή μεθοδευμένη έξοδος Παλαιστινίων από τη Γάζα θα μπορούσε να συνιστά εθνοκάθαρση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει περισσότερους από 1.250 ανθρώπους στη Γάζα από τότε που τέθηκε σε ισχύ η «κατάπαυση του πυρός» τον Οκτώβριο.

Μακρύ ιστορικό ακραίων δηλώσεων

Οι τελευταίες δηλώσεις του Μπεν-Γκβιρ εντάσσονται σε ένα μοτίβο που εκτείνεται σε βάθος δεκαετιών, ήδη από τη συμμετοχή του ως έφηβος στο εκτός νόμου εθνικιστικό κίνημα των Καχανιστών.

Ως υπουργός, έχει υποστηρίξει τη θανατική ποινή ως κανονική ποινή για Παλαιστινίους που καταδικάζονται για θανατηφόρες επιθέσεις, ενώ έχει υπερηφανευτεί ότι επιδεινώνει σκόπιμα τις συνθήκες στις ισραηλινές φυλακές όπου κρατούνται Παλαιστίνιοι.

Η δράση και οι δηλώσεις του έχουν προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις. Ο ίδιος έχει υποστεί κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, να υπάρξει ουσιαστική επίδραση στη στάση ή τις ενέργειές του.