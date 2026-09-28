Η Τέιλορ Σουίφτ είναι πλέον και επίσημα η πιο βραβευμένη καλλιτέχνιδα στην ιστορία των Μουσικών Βραβείων.

Η Τέιλορ Σουίφτ με το «The Fate of Ophelia» κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία Βίντεο της Χρονιάς στην τελετή απονομής των MTV Video Music Awards στο Λος Άντζελες την Κυριακή Και με 31 βραβεία MTV η Τέιλορ Σουίφτ είναι πλέον και επίσημα η πιο βραβευμένη καλλιτέχνιδα στην ιστορία των Μουσικών Βραβείων, ξεπερνώντας και την Μπιγιόνσε.

Η Τέιλορ Σουίφτ αρχικά παρέλαβε το πρώτο βραβείο Καλλιτεχνικού Διευθυντή που αποτελεί μια νέα διάκριση που αναγνωρίζει «πρωτοπόρους καλλιτέχνες της μουσικής των οποίων το έργο πίσω από την κάμερα διεύρυνε τις δυνατότητες των μουσικών βίντεο και εξέλιξε την τέχνη της οπτικής αφήγησης».

Στην κατηγορία Βίντεο της Χρονιάς επικράτησε έναντι της Αριάνα Γκράντε με το «hate that i made you love me», του Μπρούνο Μαρς με το «I Just Might», των GENER8ION (με τη συμμετοχή του Yung Lean) με το «Storm», της Μαντόνα με το «Confessions II - The Film» και της Σαμπρίνα Κάρπεντερ με το«Tears».

Η Τέιλορ Σουίφτ αφιέρωσε το βραβείο της στην αείμνηστη Ντόλι Πάρτον, η οποία «έφυγε» από τη ζωή τον περασμένο μήνα, αποκαλώντας την «την απόλυτη showgirl... Ήμασταν όλοι πολύ τυχεροί που μοιραστήκαμε αυτόν τον πλανήτη με την Ντόλι Πάρτον».

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Ωστόσο, στη φετινή απονομή κυριάρχησε η «βασίλισσα της ποπ» Μαντόνα, η οποία έζησε μια σπουδαία βραδιά, καθώς απέσπασε το βραβείο «Καλλιτέχνης της Χρονιάς», μία από τις 11 κατηγορίες στις οποίες ήταν υποψήφια.

Η Σουίφτ ήταν υποψήφια σε εννέα κατηγοορίες, ενώ η Γκράντε και η Κάρπεντερ διεκδικούσαν από επτά βραβεία η καθεμία.

Η Μαντόνα επικράτησε της Σουίφτ στην κατηγορία του Κορυφαίου Καλλιτέχνη -αφήνοντας πίσω της επίσης ονόματα όπως η Αριάνα Γκράντε, ο Μπρούνο Μαρς, ο Μόργκαν Γουόλεν και η Σαμπρίνα Κάρπεντερ.

Ο Snoop Dogg ήταν παρουσιαστής της τελετή στο Peacock Theater και προλόγισε τη «Βασίλισσα της Ποπ» καθώς άνοιγε το σόου με την πρώτη της ζωντανή εμφάνιση στα βραβεία MTV Video Music Awards εδώ και 23 χρόνια.

Η Μαντόνα ερμήνευσε το τραγούδι που συνυπογράφει με την Κάρπεντερ, «Bring Your Love»: αρχικά ξαπλωμένη πάνω σε ένα μαύρο πιάνο με ουρά.

Λίγο αργότερα, απέσπασε το πρώτο της βραβείο, κερδίζοντας την κατηγορία Καλύτερη Συνεργασία μαζί με την Κάρπεντερ για το συγκεκριμένο τραγούδι.

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς ήταν όταν η σταρ της κάντρι μουσικής Κέισι Μασγκρέιβτς απέτισε επίσης φόρο τιμής στην Ντόλι Πάρτον, ερμηνεύοντας ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της, το «I Will Always Love You», μόλις έναν μήνα μετά τον θάνατο της σούπερ σταρ της κάντρι.

Η Μασγκρέϊβς φίλη και θαυμάστρια της Πάρτον, η οποία ήταν υποψήφια στα βραβεία VMA στην κατηγορία «Καλύτερο Κάντρι Τραγούδι» για το «Dry Spell»-- είχε επίσης τιμήσει τη μνήμη της εκλιπούσας σταρ κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στη Βοστώνη, στις 28 Αυγούστου.

Το βραβείο «Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη της Χρονιάς» απονεμήθηκε στην 21χρονη Σιένα Σπίρο, Βρετανίδα τραγουδίστρια και δημιουργό.

Το βραβείο «Καλύτερου Ποπ Τραγουδιού» κέρδισε η LISA με το «Dream» (σε συνεργασία με τον Κεντάρο Σακαγκούτσι). Στην ίδια κατηγορία υποψήφια ήταν το «hate that i made you love me» της Grande, τπ «SS26» της Charli xcx, «drop dead» της Ολίβια Ροντρίγκο, «House Tour» της Κάρπεντερ, «Nobody's Girl» της Τέιτ ΜακΡέι και «The Fate of Ophelia» της Σουίφτ.

Τιμητικό βραβείο στους Nirvana: «Ο Kερτ ήταν μοναδικός»

Πάνω από τρεις δεκαετίες μετά τη θρυλική πρώτη τους εμφάνιση στη σκηνή των MTV Video Music Awards, οι Nirvana επέστρεψαν για να παραλάβουν το τιμητικό Βραβείο Video Vanguard.

Το εμβληματικό grunge συγκρότημα από το Σιάτλ, το οποίο δημιουργήθηκε το 1987 από τους Κερτ Κομπέιν, Κριστ Νοβοσέλιτς και Ντέιβ Γκρολ, τιμήθηκε στα MTV Video Music Awards 2026 για τη διαρκή και καθοριστική επιρροή του στη μουσική, τη σύγχρονη κουλτούρα αλλά και στην ίδια την ιστορία του MTV.

Σημειώνεται ότι ο Κερτ Κομπέιν έβαλε τέλος στη ζωή του σε ηλικία 27 ετών στις 5 Απριλίου 1994. Στη σκηνή, τα άλλα δύο μέλη του συγκροτήματος συνόδευσε ο κιθαρίστας των Foo Fighters, Πατ Σμιρ ο οποίος περιόδευε μαζί τους τη δεκαετία του '90.

«Ευχαριστώ πάρα πολύ τους θαυμαστές των Nirvana σε όλο τον κόσμο και όλους τους ανθρώπους στο MTV. Αυτό το βραβείο ξυπνά τόσες αναμνήσεις από τα γυρίσματα εκείνων των βίντεο», είπε ο Νοβοσέλιτς από τη σκηνή, αμέσως μετά την προβολή ενός αφιερώματος με τα εμβληματικά μουσικά βίντεο των Nirvana και αρχειακό υλικό του Κομπέιν.

«Οι ιδέες για αυτά τα βίντεο γεννήθηκαν μέσα από το όραμα ενός από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών, του Κερτ Κομπέιν. Ο Kερτ ήταν μοναδικός. Κανείς μας δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι το συγκρότημά μας, ο ήχος ή η αισθητική μας θα σήμαιναν τόσα πολλά για τόσο κόσμο. Όμως, τελικά, η μουσική απέκτησε τη δική της ζωή. Χάραξε τη δική της πορεία. Oι Nirvana συνεχίζουν να αγγίζουν τόσο βαθιά τους ανθρώπους επειδή το κοινό διψά ακόμη για αυθεντικότητα ή για κάτι αληθινό και αντισυμβατικό. Για κάτι που σου λέει πως είναι εντάξει να είσαι απλώς ο εαυτός σου. Ο Κερτ θα λάτρευε αυτή την παρακαταθήκη» κατέληξε ο Νοβοσέλιτς.

Το συγκρότημα προλόγισε ο Chuck D των Public Enemy, πλέκοντας το εγκώμιο της μπάντας για το γεγονός ότι παρέμεινε πιστή στο όραμά της.

«Ο ήχος τους ήταν δυνατός, όμορφος, τολμηρά ανοιχτός. Οι στίχοι τους ήταν ποιητικοί, ακατέργαστοι και βαθιά ανθρώπινοι» ανέφερε.

«Τα μουσικά τους βίντεο σημάδεψαν μια εποχή. Υπήρξαν απόλυτα αυθεντικοί και πάντα ατρόμητοι σε μια εποχή που το κατεστημένο είχε φτάσει στο σημείο να γίνεται στερεότυπο» συμπλήρωσε.

Η φετινή τελετή των VMA 2026, με οικοδεσπότη τον Snoop Dogg, πραγματοποιήθηκε στο θέατρο Peacock στο Λος 'Αντζελες.

Αναλυτικά οι νικητές των MTV Video Music Awards

Βίντεο της Χρονιάς

Τέιλορ Σουίφτ - The Fate of Ophelia - Republic Records

Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης

Σιένα Σπίρο - Capitol Records

Καλύτερο Χορευτικό Τραγούδι

Μαντόνα - Confessions II - The Film - Warner Records

Καλιτέχνης της Χρονιάς

Μαντόνα - Warner Records

Καλύτερη Συνεργασία

Μαντόνα και Σαμπρίνα Κάρπεντερ - Bring Your Love - Warner Records

Καλύτερο Ποπ Bίντεο

Λίζα - Dream ft. Kentaro Sakaguchi - Lloud Co./RCA Records

Τραγούδι της Χρονιάς

BTS - Swim - BIGHIT MUSIC

Καλύτερο Χιπ-Χοπ Βίντεο

Cardi B ft. Kehlani - Safe - Atlantic Records

Καλύτερο R&B Βίντεο

Bruno Mars - I Just Might - Atlantic Records

Καλύτερο Βίντεο Εναλλακτικής Μουσικής

Olivia Rodrigo - The Cure - Geffen Records

Καλύτερο Λάτιν Βίντεο

Bad Bunny - NUEVAYoL - Rimas Entertainment

Καλύτερο K-pop Βίντεο

BTS - Swim - BIGHIT MUSIC

Καλύτερο Κάντρι Βίντεο

‘Ελα Λάνγκλεϊ - Choosin’ Texas - Columbia Records

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Taylor Swift - Opalite - Republic Records

Καλύτερη Καλλιτεχνική Διεύθυνση

PinkPantheress - Stateside + Zara Larsson - Warner Records UK/Atlantic Records

Καλύτερη Φωτογραφία

Madonna - Confessions II - The Film - Warner Records

Καλύτερο Μοντάζ

Sabrina Carpenter - House Tour - Island

Καλύτερη Χορογραφία

Madonna - Confessions II - The Film - Warner Records

Καλύτερα Οπτικά Εφέ

Ariana Grande - Hate That I Made You Love Me - Republic Records

Mε πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ