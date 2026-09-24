Το νέο άλμπουμ της Τέιλορ Σουίφτ, «The Life Of A Showgirl: The Encore» κυκλοφορεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.

Λιγότερο από 24 ώρες μετά την ανακοίνωση του νέου της τραγουδιού «Patient Zero», η Τέιλορ Σουίφτ προχώρησε στην αποκάλυψη μιας ακόμη έκπληξης για τους θαυμαστές της.

Σύμφωνα με το Pitchfork, η δημοφιλής τραγουδίστρια έκανε γνωστή την κυκλοφορία της deluxe έκδοσης του τελευταίου της άλμπουμ με τίτλο «The Life Of A Showgirl: The Encore».

Η διευρυμένη εκδοχή περιλαμβάνει τέσσερα νέα τραγούδια, τα «Patient Zero», «Cleveland!», «Pink Clouding» και «Babylon». τα οποία γράφτηκαν στον απόηχο της ιστορικής επιτυχίας που σημείωσε το «The Life of a Showgirl» πριν από έναν χρόνο.

Όπως αποκάλυψε η ίδια με ανάρτησή της στα social media, το «The Encore» θα κυκλοφορήσει αύριο Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.

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«Πριν από περίπου έναν χρόνο, κάνατε κάτι πραγματικά ασύλληπτο. Κάτι που με άφησε άναυδη…» έγραψε στην ανάρτηση η τραγουδίστρια.

«Χαρίσατε στο «The Life Of A Showgirl», τη καλύτερη πρώτη εβδομάδα πωλήσεων για άλμπουμ στην ιστορία. Ταξίδεψα στη Σουηδία για να το γιορτάσω με τον Max Martin και τον Shellback, τους δύο συνεργάτες μου σε αυτό το άλμπουμ. Στην πραγματικότητα θέλαμε απλώς να αναλογιστούμε και να συνειδητοποιήσουμε πόσο ευγνώμονες είμαστε για τη στιγμή που ζούσαμε, αλλά εκεί υπήρχε ένα στούντιο και κάναμε αυτό που κάνουμε πάντα όταν νιώθουμε έντονα συναισθήματα: γράψαμε κι άλλα τραγούδια.

Και κατέληξε: Ελπίζω να τα αγαπήσετε, γιατί γεννήθηκαν μέσα από καθαρή ευγνωμοσύνη για τον ενθουσιασμό και τον τρόπο που αγκαλιάσατε το άλμπουμ που φτιάξαμε»

Η σούπερ σταρ της ποπ, κυκλοφόρησε το «The Life of a Showgirl» τον περασμένο Οκτώβριο. Ο δίσκος ξεπέρασε τις 4 εκατομμύρια πωλήσεις μόλις την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, καταρρίπτοντας το ρεκόρ που κατείχε για μία δεκαετία το άλμπουμ «25» της Adele.

Η φετινή χρονιά είναι εξίσου σημαντική για την καλλιτέχνιδα καθώς εισήχθη τόσο στο Songwriters Hall of Fame όσο και στο Εθνικό Αρχείο Ηχογραφήσεων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, ενώ παρουσίασε το πρωτότυπο τραγούδι «I Knew It, I Knew You» για την ταινία «Toy Story 5».

Παράλληλα, αυτή την Κυριακή πρόκειται να παραλάβει το Βραβείο «Artist Director Honors» στην πρώτη του απονομή στο πλαίσιο των φετινών βραβείων VMAs, γράφοντας ιστορία για ακόμα μια φορά.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ