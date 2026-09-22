Το «Patient Zero» της Τέιλορ Σουίφτ θα κυκλοφορήσει στις 25 Σεπτεμβρίου.

Αυτή η εβδομάδα μόλις έγινε καλύτερη για τους Swifties. Γιατί η αγαπημένη τους σταρ, η Τέιλορ Σουίφτ, ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει το νέο single της.

Με ανάρτηση στα social media, η 36χρονη σταρ ανακοίνωσε ότι το «Patient Zero», όπως είναι ο τίτλος του νέου τραγουδιού της, θα κυκλοφορήσει στις 25 Σεπτεμβρίου.

«Περίμενα με ανυπομονησία να σας πω ότι το ολοκαίνουργιο single μου “Patient Zero” θα κυκλοφορήσει στις 25 Σεπτεμβρίου και είναι διαθέσιμο τώρα για προπαραγγελία στην ιστοσελίδα μου, για 24 ώρες», έγραψε στο Instagram η βραβευμένη με 14 Grammy.

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Η ανακοίνωση της Τέιλορ Σουίφτ ήρθε έπειτα από μήνες εικασιών για την επόμενη δουλειά της, αλλά και μετά την εμφάνιση- έκπληξη στην τελετή απονομής των Emmy 2026, σε βίντεο για το «Law & Order: Special Victims».

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Στην ιστοσελίδα της Τέιλορ Σουίφτ μπορούν οι φαν της να παραγγείλουν τρία συλλεκτικά CD με διαφορετικές εκδοχές του νέου τραγουδιού της.