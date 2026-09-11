Ο Σωκράτης Μάλαμας αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με το τραγούδι «Τσιγάρο ατελείωτο».

Η θλιβερή είδηση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζει να συγκλονίζει το πανελλήνιο. Πλήθος καλλιτεχνών αποχαιρετούν τον δημοφιλή τραγουδιστή, με συγκινητικές αναρτήσεις στα social media, με δηλώσεις τους στα ΜΜΕ, καθώς και πάνω στη σκηνή, πολλές φορές λέγοντας άγνωστες ιστορίες και περιστατικά που μοιράστηκαν μαζί του ή με ένα τραγούδι αφιερωμένο στη μνήμη του.



Μετά τον Γιάννη Κότσιρα, την Ελεωνόρα Ζουγανέλη, τον Πάνο Μουζουράκη, την Φωτεινή Βελεσιώτου και αρκετούς άλλους, θέλησε και ο Σωκράτης Μάλαμας να πει το δικό του «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη που «έφυγε» τόσο ξαφνικά από τη ζωή στις 9/09, σε ηλικία 54 ετών.



Το βράδυ της Τετάρτης, λίγες ώρες μετά τη σοκαριστική είδηση για τον θάνατο του Μαζωνάκη, ο Σωκράτης Μάλαμας ανέβηκε στη σκηνή του Δημοτικού Σταδίου Διαγόρας στη Ρόδο όπου είχε προγραμματισμένη συναυλία.



Ο τραγουδοποιός αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη λέγοντας «Έφυγε το πουλάκι μας, πέταξε. Καλό ταξίδι σε αυτή την ψυχή», και συνέχισε με τον δικό του μοναδικό τρόπο: «Ήταν λίγο ανήσυχος, αλλά τι να κάνουμε, είμαστε ανήσυχοι γενικώς».



Στη συνέχεια, πήρε το μπουζούκι του και τραγούδησε το κομμάτι «Τσιγάρο ατελείωτο», αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, σε το κοινό να τον συνοδεύει σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή.



